L'OM a son Lionel Messi, il ne doit pas le gâcher

Par Mehdi Lunay

Cet été, l'OM a fait sensation en obtenant le transfert d'Alexis Sanchez. Dès ses premières minutes, le Chilien a montré un aperçu de ses grandes qualités. Pour le journaliste Patrick Juillard, l'OM détient son Lionel Messi et doit le mettre dans les meilleures conditions.

L'OM a enfin trouvé son étoile, sa grande étoile. Alors que le tirage au sort de la Ligue des champions aura lieu jeudi, on ne sait pas encore si le club marseillais a un effectif digne de la plus grande des compétitions européennes. Mais, une chose est sûre, en Alexis Sanchez elle possède un attaquant niveau ligue des champions. Le Chilien a montré son talent aux quatre coins de l'Europe et même à travers le monde avec sa sélection. Grand buteur, il doit amener son talent et son expérience au service du collectif olympien et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il est déjà pleinement concerné.

Sanchez doit mener le jeu, plus bas, à la Messi

Certains observateurs doutaient de le voir performant dès ses débuts avec l'OM mais Alexis Sanchez leur a donné tort. Pour sa première titularisation face à Nantes, il a été très actif sur le front de l'attaque mettant constamment en danger la défense nantaise. On a là les prémices d'un transfert réussi, peut-être la bonne affaire de l'été. Pour le journaliste Patrick Juillard, Alexis Sanchez arrivant à l'OM c'est semblable à Lionel Messi au PSG. Sur Europe 1, il a défendu l'idée de faire jouer le Chilien plus bas pour qu'il soit utilisé au mieux et puisse avoir une influence maximale sur le jeu phocéen.

Alexis Sanchez: 5️⃣ things on @OM_English's new superstar!



He's won honours in Spain, England and Italy, but what else is there to know about the Chilean national treasure? ✨ ⬇️ — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) August 17, 2022

« Il était seul en pointe et il avait tendance à un peu décrocher pour venir orienter la manœuvre. À certains moments, il n’y avait plus personne en attaque et c’est dommage quand tu as deux très bons latéraux comme Clauss et Tavares. Si on estime que Sanchez est le Messi marseillais, il y a un point commun avec l’Argentin. Sanchez est, comme Messi, une opportunité que le club a su saisir. Cet été, Sanchez s’est retrouvé en fin de contrat et l’OM s’est montré le plus persuasif. [...] L’OM lui propose quand même quelque chose d’intéressant : c’est d’être titulaire dans une équipe qui va rejouer la Ligue des Champions. Avant son arrivée, le club n’avait pas de joueurs forts d’une grosse expérience en Ligue des Champions à part Milik qui est sur le départ et Mbemba. J’attends quand même des ajustements tactiques pour que l’OM puisse canaliser ses qualités et en tirer le meilleur », a t-il développé. Une comparaison osée que le principal intéressé devra assumer en C1 pour aider le club à affronter les grosses écuries européennes et espérer peut-être passer le premier tour pour la première fois en plus d'une décennie.