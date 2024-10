L'OM a raté Antoine Griezmann cet été ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec l’Atlético de Madrid en juin 2026, Antoine Griezmann aurait pu envisager un départ de la capitale espagnole cet été. Mais les offres attendues ne sont pas tombées, et une révélation sur l’avenir du natif de Mâcon va laisser de gros regrets aux supporters et aux dirigeants de l’OM.

Antoine Griezmann est dans l’actualité cette semaine. A la surprise générale, l’homme aux 137 sélections avec l’Equipe de France a mis un terme à sa carrière internationale. Malgré une volonté affichée de disputer la Coupe du monde 2026 il y a quelques semaines, le milieu offensif de l’Atlético de Madrid a changé d’avis et a dit stop aux Bleus. Une usure mentale et physique l'a poussé à prendre cette décision qui résonne comme un coup dur pour Didier Deschamps ainsi que pour les supporters français. L’été dernier aurait pu être celui de tous les changements pour Antoine Griezmann car, en plus de mettre un terme à sa vie en Bleus, le joueur de 33 ans aurait pu changer de club.

EdF : Griezmann dit stop, Nasri le met dans son Top10 https://t.co/ZJawBfKGst — Foot01.com (@Foot01_com) October 3, 2024

D’après les révélations de Thibaud Vézirian, une réflexion a été menée dans le camp du joueur afin de quitter les Colchoneros, à deux ans de la fin de son contrat. Dans un live sur Twitch, le journaliste a notamment révélé que l’Olympique de Marseille est un club qui aurait pu tenter Antoine Griezmann, mais malgré de gros investissements cet été, l’actuel 3e de Ligue 1 n’a pas tenté sa chance pour faire venir le meilleur passeur de l’Equipe de France.

L'OM aurait pu rafler la mise pour Griezmann

« Griezmann aurait très bien pu, s’il avait eu les offres adéquates, partir cet été de l’Atlético de Madrid. Antoine Griezmann est, cette année, dans une réflexion d’avenir, de carrière. MLS, Arabie Saoudite, Marseille… Des grands joueurs et des grandes équipes auraient pu lui faire changer d’avis plutôt que de rester à l’Atlético, où il a été roi toute sa carrière » a révélé le journaliste, pour qui l’Olympique de Marseille aurait eu sa carte à jouer dans le dossier Antoine Griezmann, si Mehdi Benatia et Pablo Longoria en avaient décidé ainsi.

Le club olympien s’est finalement tourné vers Mason Greenwood pour devenir le chef d’orchestre de son attaque. Un joueur plus jeune de dix ans, ce qui a certainement fait la différence pour l’OM, qui souhaite rebâtir un effectif jeune à forte valeur avec des joueurs potentiellement revendables au prix fort. Reste maintenant à voir en ce qui concerne Antoine Griezmann si le joueur de 33 ans restera à l’Atlético de Madrid jusqu’à la fin de sa carrière ou s’il tentera un ultime défi ailleurs et si oui, dans quel championnat.