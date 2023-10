L'OM a perdu un joueur, avis de recherche lancé

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Gennaro Gattuso n'a pas fait de miracle après seulement trois jours passés à Marseille, puisque l'OM est tombé à Monaco. Dans cette défaite, un joueur commence à faire sérieusement craquer les supporters phocéens.

Dans un match spectaculaire et forcément agréable à suivre, l’AS Monaco a renoué avec la victoire (3-2) samedi soir à Louis II contre une équipe de l’OM qui n’est plus l’ogre qui ramenait des points de chacun de ses déplacements ou presque. Et le remplacement de Marcelino par Gennaro Gattuso n’a rien changé, l’entraîneur italien ayant besoin de temps pour imposer son style de jeu à des joueurs qui doivent régulièrement s’adapter. Toutefois, l’ancienne légende de l’AC Milan a cependant dû se demander où était passé un joueur que Pablo Longoria et les fans de l’Olympique de Marseille considéraient la saison passée comme l’un des meilleurs défenseurs de Ligue 1, si ce n’est le meilleur, en la personne de Chancel Mbemba. Face à Monaco, le joueur congolais a été fantomatique, et ce n’est pas la première fois cette saison, son match à Amsterdam ayant été désastreux. Noté 2 sur 10 dans La Provence, Mbemba prend très cher.

Mbemba au repos, Gattuso va trancher

« Le Congolais poursuit sa descente aux enfers. Impliqué sur les trois buts marqués par Monaco, tardant d’abord à monter sur Akliouch, avant d’accuser un retard conséquent sur Balogun à deux reprises », rappelle le quotidien régional qui estime que Gennaro Gattuso doit mettre Chancel Mbemba au repos et laisser une chance à Leonardo Balerdi et Bamo Meïté. Sur les réseaux sociaux, le défenseur international congolais de 29 ans n'échappe pas aux critiques des supporters de l'Olympique de Marseille, lesquels se demandent où est passé celui qui faisait la loi dans la défense l'an dernier. « Le gros point sur lequel va devoir travailler Gattuso c'est évidemment l'animation défensive, Mbemba n'a plus le niveau et on se retrouve débordé même sur des situations anodines J'ai confiance en Gattuso et suis vraiment positif pour la suite », écrit un internaute au sujet de celui qui a également eu dans L'Equipe la pire note pour un joueur de l'OM contre Monaco, 3.