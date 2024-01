L’OM a mis la pancarte à vendre sur Jonathan Clauss

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Mécontent de l'attitude de son latéral, l'OM lui ouvre grand la porte du départ alors que trois clubs ont profité de cette situation pour entrer en contact avec le club olympien. Tout pourrait aller très vite.

L’attitude de Jonathan Clauss ne passe visiblement pas, et les relations se sont dégradées à une vitesse abyssale entre le défenseur de l’OM et son club. Sorti du match face à Monaco pour un pépin physique qui n’a pas convaincu le staff médical, le latéral semblait pourtant très important aux yeux de son club, notamment quelques jours plus tôt quand le Bayern Munich le mettait sur sa liste pour la fin du mercato. Mais le fait qu’il se ménage en cours de match contre Monaco alors que certains joueurs de l’effectif se donnent à fond et sont pas loin de jouer en étant blessé, a agacé au plus haut point Gennaro Gattuso et Pablo Longoria. Désormais, le défenseur international de l’OM est mis en vente et le club provençal est à l’écoute des offres.

L'OM espère récupérer 15 ME avec Clauss

🚨Marseille ne va pas brader Jonathan Clauss et ne cèdera pas face à d’éventuelles offres en deçà de sa valeur



🔹Galatasaray et deux clubs de PL sont venus aux renseignements



🔹L’OM s’active sur un arrière droit indépendamment de Clauss. Lorenz Assignon est dans la short-list pic.twitter.com/cNoKFk8BfL — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 30, 2024

RMC confirme ainsi cette volonté de se séparer de Jonathan Clauss à condition de récupérer une belle somme d’argent. Autant dire que l’ancien joueur d’Avranches ne sera pas bradé même si le déroulement de ces 48 prochaines heures sera intéressant. En effet, Galatasaray, qui vient de perdre Sacha Boey tout en récupérant une grosse somme d’argent, ainsi que deux clubs de Premier League, sont venus aux renseignements selon la radio sportive. Le fait de se voir ainsi ouvrir la porte pourrait lancer les offres, alors que l’OM est bien obligé de se pencher sur le nom de son successeur. Ce pourrait être le Rennais Lorenz Assignon, qui est en train de perdre sa place actuellement au sein du club breton, alors qu’il était le successeur annoncé d’Hamari Traoré. De son côté, Marseille espère récupérer entre 12 et 15 millions d’euros pour son international tricolore, qui a 31 ans et possède encore un an et demi de contrat avec l’OM.