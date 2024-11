L'OM a détecté son pire joueur de la saison

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM espère revenir en forme après la trêve internationale. Les Phocéens devront régler certains détails défensifs, sous peine de revoir leurs ambitions à la baisse.

A Marseille, la trêve internationale doit certainement faire du bien à Roberto De Zerbi. L'entraineur italien sait qu'il a encore pas mal de travail devant lui afin de tirer le meilleur de ses troupes. L'ancien de Brighton sera en plus invité à faire des choix forts. Car si l'OM est dans le wagon de tête en Ligue 1, l'irrégularité des Phocéens n'est pas à la hauteur des ambitions du début de saison. Défensivement, l'OM reste une équipe friable. Et ce ne sont pas certaines statistiques qui prouveront le contraire.

Leonardo Balerdi plus mauvais élève de l'OM en défense

Selon StatsOMp, l'OM est en effet l'équipe ayant commis le plus d'erreurs avant un tir cette saison avec 11 erreurs commises. Et le joueur qui en a fait le plus, avec 3, est Leonardo Balerdi, en difficulté depuis le début de la saison. Viennent ensuite Geoffrey Kondogbia (2), Mason Greenwood, Lilian Brassier, Geronimo Rulli, Pierre-Emile Højbjerg et Amine Harit avec 1 erreur. Il faudra donc beaucoup plus de consistance aux hommes de Roberto De Zerbi pour viser plus haut cette saison sur la scène nationale. Le Transalpin n'avait pas hésité à s'en prendre à Mason Greenwood, dont l'attitude n'était pas à la hauteur avant la trêve internationale.

A noter que des retouches lors du marché des transferts hivernal auront lieu. Des joueurs verront leur statut menacé. Personne ne semble à l'abri à l'Olympique de Marseille. Au retour de la trêve internationale, les pensionnaires du Stade Vélodrome auront un déplacement périlleux sur la pelouse du RC Lens. Il faudra rapidement rassurer, même si les Phocéens sont plus qu'à l'aise en déplacement depuis le début de la saison.