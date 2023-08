L’OM a bien viré Sanchez, Longoria dit enfin la vérité

Dans : OM.

En fin de contrat à l’Olympique de Marseille, Alexis Sanchez n’a finalement pas prolongé. L’attaquant chilien a fait son retour à l’Inter Milan, la direction olympienne ayant décidé de ne pas le conserver.

Alexis Sanchez n’a donc pas menti. Dans une publication sur les réseaux sociaux, l’attaquant de retour à l’Inter Milan expliquait la raison de sa non prolongation à l’Olympique de Marseille. D’après lui, la décision vient du club phocéen qui n’a pas souhaité le conserver. Pablo Longoria avait pourtant laissé entendre qu’il n’avait pas réussi à trouver un accord sur le nouveau bail du Chilien. Mais lors de la présentation de Joaquin Correa ce lundi, le président marseillais est passé aux aveux.

« Je tiens à remercier personnellement Alexis pour tout ce qu'il a apporté et donné l'an dernier, a commencé l’Espagnol. Merci d'avoir cru en notre projet. Une saison de très grande qualité. Je n'ai que des remerciements pour ses qualités, sa mentalité et ce qu'il a donné au club. Mais comme dirigeants, on doit prendre des décisions. Il y a eu un changement de coach... Il a fallu prendre une décision ensemble, on a analysé l'équipe, ce dont on avait besoin dans le secteur offensif. »

« C'est un sport collectif, pas individuel, a expliqué Pablo Longoria. On devait chercher la plus grande complémentarité entre les joueurs qui seront amenés à jouer ensemble cette saison. A l'issue de ces discussions, on est tombé d'accord pour confier ce secteur à Aubameyang, Ndiaye, Vitinha et Joaquin Correa, très fort dans le jeu associatif et les contre-attaques. Il faut aussi ajouter, au poste de deuxième attaquant, Amine Harit, qui a joué à ce poste à Schalke, notamment. On voulait prendre la meilleure décision pour le collectif concernant Sanchez, il n'entrait pas dans le cadre de complémentarité. »

Le dossier récemment abandonné

« Jusqu'au dernier moment, c'était dans notre tête, savoir comment son arrivée pourrait être complémentaire avec l'effectif actuel. On a eu beaucoup de discussions. On a abandonné la piste Sanchez dans les dernières semaines, je ne pourrais pas donner une date exacte car on a tellement eu de discussions qu'on oublie. C'est un super joueur qu'on aimerait avoir avec nous, c'est sûr. Mais on recherchait d'abord la complémentarité au sein de l'effectif », s’est justifié le président, alors qu’Alexis Sanchez sortait d’une excellente saison à Marseille.