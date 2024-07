L'OL s'attaque à une pépite de l'OM, ça va chauffer

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a du mal depuis pas mal d'années déjà à faire confiance aux jeunes de son centre de formation. Enzo Sternal, grand espoir phocéen, pourrait d'ailleurs filer cet été lors du marché des transferts.

A Marseille, l'été est chaud. L'arrivée récente de Roberto De Zerbi pourrait changer pas mal de choses pour le projet phocéen. Mais l'entraîneur italien a une idée bien précise de ce qu'il veut pour son effectif et il n'hésitera pas à faire des choix forts. Comme ses prédécesseurs, il ne devrait pas beaucoup compter sur les jeunes du centre de formation. De quoi en agacer certains. Enzo Sternal, considéré comme l'un des meilleurs éléments en jeunes à l'OM, pourrait bien finir par quitter le navire, lassé par la situation. L'attaquant ne manque en plus pas de prétendants et considère qu'il est temps d'écouter les propositions.

Enzo Sternal, départ en vue ?

Selon les informations de La Minute OM, Enzo Sternal plait notamment beaucoup en France et chez un autre Olympique, à savoir... l'OL ! Le jeune Phocéen sera en fin de contrat en juin 2025 mais dispose d'une offre, d'après Foot Mercato, de prolongation de la part de la direction marseillaise. Mais pour l'instant, Enzo Sternal n'est pas des plus convaincus par la proposition de l'Olympique de Marseille. Reste à savoir si un avenir à Lyon l'intéresserait, au vu de la rivalité entre les deux formations mais aussi de la place qui pourrait lui être faite. A 17 ans, l'attaquant veut du temps de jeu pour prouver sa valeur et pas sûr que les Gones puissent aussi lui promettre une place de choix. En tout cas, Enzo Sternal devra prendre une décision forte pour son avenir, malgré son envie initiale de s'imposer à l'OM. Nul doute que son départ frustrerait encore un peu plus des fans marseillais qui rêvent de pouvoir faire éclore leur nouveau Samir Nasri.