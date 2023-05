L’OL redonne l’espoir à l’OM dans la course au titre

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Distancé à cinq longueurs du PSG en championnat, alors qu'il ne reste que cinq journées à disputer, l'OM se met à rêver de nouveau au titre en Ligue 1. L'exemple de l'OL en 2002 est à suivre par les Marseillais.

Il y a quelques semaines, l'OM rêvait ouvertement d'un titre de champion de France. Puis après une lourde défaite 3-0 à domicile contre le PSG, les Marseillais avaient compris que l'écart était trop grand. Sauf qu'entre-temps, Paris a enchaîné les désillusions en championnat, tandis que l'OM reprend de la confiance. À 5 matchs de la fin de la Ligue 1, Marseille n'a que 5 petits points de retard sur le rival parisien. Un retard qui semble être impossible à rattraper, notamment à cause du calendrier puisque l'OM doit encore affronter Lens et le LOSC. Pourtant, l'exemple de l'OL en 2002 peut encore donner de l'espoir au club de la cité phocéenne. Jean-Marc Chanelet, ancien lyonnais, s'est exprimé dans une tribune sur la Provence concernant les chances de titre pour Marseille en prenant l'exemple de l'OL qui avait 5 points de retard sur Lens en 2002, à 5 journées de la fin du championnat et qui a quand même décroché le titre.

L'OL en 2002, l'exemple à suivre pour les Marseillais

« On ne croyait pas ça possible mais leur avance a fondu. En même temps qu'ils perdaient de la confiance, nous on en gagnait. On se disait pourquoi pas, sans jouer officiellement le titre. Ne pas être obligé d'être champion libère de la pression aux Marseillais. On sent leur groupe uni par le travail. Il n'y a pas le même talent individuel que dans la capitale mais il y a une force, une énergie. Ça peut suffire pour gagner tous les matchs. Et si Paris fait encore un faux pas, il n'y aura plus que 2 points d'avance. Avec si peu de marge, on ne joue pas de la même manière » a déclaré l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais qui pense que l'OM peut encore croire au titre de champion de France et rééditer l'exploit de Lyon en 2002. Cette fois-ci, la tâche sera encore plus compliquée mais Marseille sait que rien n'est impossible, surtout avec un PSG aussi fébrile qui va être privé de Lionel Messi pendant les deux prochains matchs et qui ne peut plus compter sur Neymar. Tous les espoirs sont reposés sur Kylian Mbappé à Paris tandis que l'OM devra réaliser un sans-faute pour croire à un dixième titre de Ligue 1.