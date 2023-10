L’OL à la ramasse, l’OM ne tombera pas dans le piège

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Avant l’Olympico prévu dimanche soir, l’Olympique de Marseille ne prendra pas son adversaire de haut. Les Marseillais s’attendent à affronter des Lyonnais déterminés à inverser la tendance en Ligue 1.

On peut craindre le pire pour l’Olympique Lyonnais. Sans la moindre victoire en neuf journées, l’actuelle lanterne rouge de Ligue 1 montre un visage inquiétant. A tel point que sa survie dans l’élite n’est plus si certaine. Et pour ne rien arranger, les révélations de la semaine sur la fracture dans le vestiaire viennent encore perturber les Gones avant le déplacement périlleux au Vélodrome. Mais du côté de l’Olympique de Marseille, Jordan Veretout ne prend pas cette rencontre à la légère.

« Je pense qu'on doit se regarder nous, a confié le milieu marseillais. On n'est pas dans la position qu'on voudrait, on a perdu pas mal de points. Notre dernier match en championnat, on l'a perdu (1-0 à Nice). On veut renouer avec la victoire, surtout au Vélodrome. Gagner ces trois points contre Lyon, ce serait un plus aussi. Mais il faut surtout qu'on se regarde nous, ce qu'on doit faire et améliorer. Si on met les arguments qu'on met depuis quatre-cinq matchs, on aura sûrement une belle satisfaction à la fin du match. »

Veretout annonce un combat

« Si la pression monte ? On a beaucoup pensé à la récupération, on sort d'un match de Ligue Europa jeudi (victoire 3-1 contre l'AEK Athènes). On sait très bien que les Lyonnais vont venir comme des morts de faim, ils voudront se reprendre aussi. On doit rester sur ce qu'on fait, avec la même mentalité, les mêmes arguments, la même humilité. J'espère que ce sera un bon match de football. On doit gagner. On sait très bien que c'est un rival. C'est une bonne équipe, ils vont venir avec leurs arguments. A nous d'être prêts, dans le combat », a prévenu l’ancien joueur de l'AS Saint-Etienne.