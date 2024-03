L1 ‍: Aubameyang tape Nantes, l'OM revient en force ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

25e journée de Ligue 1 :

Stade Vélodrome.

Olympique de Marseille - FC Nantes : 2-0.

Buts : Aubameyang (17e, 79e) pour l’OM.

Face à un FC Nantes au fond du gouffre, l’Olympique de Marseille a poursuivi sa très bonne série de victoires grâce à un doublé de l’inévitable Pierre-Emerick Aubameyang (2-0).

En très grande forme depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset, le club phocéen voulait enchaîner un nouveau succès à domicile pour rester à l’affût dans la course aux places européennes. Après un début de match délicat, et une première occasion nantaise de Cozza (3e), l’OM ouvrait la marque au quart d’heure de jeu. Suite à un travail de Sarr depuis le côté droit, Aubameyang profitait d’une mésentente entre Lafont et Cömert pour couper le ballon au premier poteau et marquer dans le but vide (1-0 à la 17e). Après cette ouverture du score, Marseille avait du mal à faire la différence, et Pau Lopez sortait le grand jeu devant Sissoko (45e) pour permettre à son équipe de rentrer avec un avantage à la pause.

Au retour des vestiaires, Marseille était en souffrance à cause des changements nantais, et notamment l’entrée de Mohamed, qui aurait pu obtenir un penalty pour une main de Mbemba sur son tir, mais Monsieur Letexier ne bronchait pas (50e). Veretout tentait ensuite de réveiller le Vélodrome mais tombait sur Lafont (54e). La suite du match était en faveur des Canaris, qui multipliaient les offensives sans réussir à trouver la faille… Et Marseille finissait par punir ce manque de réalisme avant la fin. Après une récupération de Sarr et un renversement de jeu de Kondogbia, l’inévitable Aubameyang trompait encore Lafont en deux fois pour faire le break (2-0 à la 79e).

L’OM 𝘀’𝗶𝗺𝗽𝗼𝘀𝗲 face au FC Nantes grâce à un doublé d’@Auba et enchaine une 𝗰𝗶𝗻𝗾𝘂𝗶𝗲̀𝗺𝗲 𝘃𝗶𝗰𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲 consécutive toutes compétitions confondues 👏



📆 Rendez-vous jeudi à Villarreal pour le huitième de finale… pic.twitter.com/0uIqdNLJJQ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 10, 2024

Grâce à cette troisième victoire de suite en L1, la cinquième sous l’ère Gasset, l’OM est septième et revient dans le game pour les places en Ligue des Champions en étant désormais à trois points du Top 4. De son côté, le FCN de Jocelyn Gourvennec s’enfonce dans la crise. À cause de cette nouvelle défaite, Nantes chute à la place de barragiste avec plus que deux points d’avance sur Metz, le premier relégable...