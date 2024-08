L'Arabie Saoudite sauve l'OM, Mbemba quitte le loft

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Indésirable au même titre que Jordan Veretout ou encore Samuel Gigot, Chancel Mbemba pourrait accepter de quitter l’OM avant la fin du mercato. L’international congolais est ciblé par l’Arabie Saoudite.

Depuis plusieurs semaines, la situation des lofteurs met en rogne l’état-major de l’Olympique de Marseille. Ecartés depuis le début de l’été, Chancel Mbemba, Samuel Gigot et Jordan Veretout ne se pressent pas pour faire leurs valises, malgré des sollicitations de la part de plusieurs clubs. Pau Lopez faisait également partie du loft, mais le gardien espagnol a saisi le message et a accepté de partir à Gérone. Pablo Longoria attend des autres indésirables qu’ils en fassent autant, et Chancel Mbemba pourrait se résoudre à imiter l’ancien gardien de l’OM.

Mis à pied par le club phocéen après une altercation avec un dirigeant proche de Mehdi Benatia, le défenseur congolais fait l’objet de convoitises en Arabie saoudite depuis plusieurs mois. A en croire les informations du compte insider La Tribune OM, les choses pourraient rapidement s’accélérer puisque Chancel Mbemba est à deux doigts de céder aux sirènes de la Saudi Pro League. Une excellente nouvelle pour le club olympien, qui souhaite se débarrasser au plus vite des salaires confortables des joueurs placés dans le loft et qui accueilleront donc avec le sourire le potentiel transfert de Chancel Mbemba.

Mbemba enfin décidé à signer en Arabie Saoudite

La question est maintenant de savoir combien Pablo Longoria va réclamer aux clubs saoudiens pour le transfert de l’ancien défenseur du FC Porto, sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2025. Une fois ce départ bouclé, le board olympien tentera de convaincre Samuel Gigot d’en faire de même. Le natif d’Avignon a lui aussi des courtisans, en Arabie saoudite ou encore en Grèce, et pourrait à son tour se résoudre à quitter son club de coeur. Jordan Veretout fait lui l’objet de moins de rumeurs. L’ancien milieu de terrain de l’AS Roma a peut-être encore un espoir de revenir dans le groupe dirigé par Roberto De Zerbi, même si le coach marseillais a envoyé un signal très fort ce week-end à Brest en se passant de lui ainsi que d’Ounahi malgré les absences dans ce secteur de jeu de Koné (blessé) ou encore de Kondogbia (suspendu).