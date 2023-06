L'Arabie Saoudite agresse l'OM avec une offre délirante

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le football européen se découvre un nouveau rival durant cet été, c'est bien évidemment l'Arabie Saoudite. N'ayant aucune limite financière, le pays du Moyen-Orient déverse des millions d'euros et dérégule le marché des transferts. L'OM risque de le constater à ses dépens.

Le fair-play financier n’existant pas en Arabie Saoudite, les clubs locaux ne sont pas tenus aux mêmes règles que leurs équivalents européens. Et, les recruteurs peuvent donc se lâcher et proposer des salaires colossaux à même de faire craquer n’importe quel footballeur. Cet été, l’exode vers l’état du Moyen-Orient est déjà violent et ce n’est pas fini. Karim Benzema, N’Golo Kanté, Kalidou Koulibaly….les départs vers le championnat saoudien s’enchaînent et selon FootMarcato, le prochain joueur à s’exiler pourrait être Alexis Sanchez. En fin de contrat à Marseille, l’attaquant chilien a été contacté par un club jouant la Saudi Pro League, et un salaire dépassant 10 millions d’euros attend même celui qui a été désigné joueur de la saison par les supporters de l’Olympique de Marseille. Rien n'est encore signé, mais forcément cela inquiète Pablo Longoria.

Plus de 10ME par an pour Alexis Sanchez, dur pour l'OM

Le président de l'OM le sait, il ne sera pas facile de trouver un attaquant du niveau d'Alexis Sanchez, surtout aux conditions budgétaires actuelles. Selon le média spécialise, l'international chilien n'a pas encore dit oui à l'offre venue d'Arabie Saoudite, celui qui a marqué 14 buts en Ligue 1 cette saison hésitant à quitter Marseille même s'il est en fin de contrat. Avant de prolonger d'un an, El Nino Maravilla veut surtout savoir si l'Olympique de Marseille sera à même de faire mieux en 2023-2024. Le joueur de 34 ans refuse de finir une saison de plus sans aucun trophée, et si Pablo Longoria n'apporte pas des renforts supplémentaires, Alexis Sanchez n'a nullement l'intention de prolonger son séjour en Provence.

Le flou est donc encore total, alors que le 30 juin Alexis Sanchez sera libre de tout contrat. De quoi faire douter sur le désir du buteur de rester à l'OM, et surtout ouvrir la porte à une offre encore supérieure de l'Arabie Saoudite. Sachant qu'il a gagné 3 millions d'euros cette année à Marseille, il est clair que voir ce salaire être multiplié par 3 ou 4 peut inciter à la réflexion et à tenter l'aventure. En attendant que les Saoudiens achètent peut-être un jour l'Olympique de Marseille, ils jouent là un bien sale tour au club phocéen.