Kondogbia arrive à l'OM, l'Atlético fonce vers Verratti ‍!

Par Mehdi Lunay

Geoffrey Kondogbia va quitter l'Atlético Madrid pour rejoindre l'OM. Les Colchoneros travaillent déjà à le remplacer dans l'entrejeu. Deux options s'offrent à eux : Franck Kessié du FC Barcelone ou Marco Verratti du PSG.

Même un remplaçant de luxe peut laisser un vide dans un effectif. C'est le cas de Geoffrey Kondogbia à l'Atlético Madrid. Le milieu de terrain centrafricain va sans doute être transféré à l'OM cet été. Une perte qui n'est pas anodine pour les Colchoneros. Diego Simeone apprécie le profil du joueur, lequel n'était pas titulaire mais pouvait rendre des services de temps en temps. Une place va donc se libérer à Madrid et elle doit être occupée au plus vite. Le club madrilène se penche sur cette question et a déjà identifié deux potentiels remplaçants de Geoffrey Kondogbia.

Kessié ou Verratti pour l'Atletico Madrid

Selon Marca, il s'agit de Marco Verratti et de Franck Kessié. Le premier ne vient pas de livrer la meilleure saison de sa carrière au PSG. Après 11 ans à Paris, il serait peut-être temps de changer d'air pour Verratti. Néanmoins, le club parisien, déjà dépourvu en milieux performants, ne laissera pas partir facilement son emblématique travailleur de l'entrejeu. Les chances sont bien plus réelles pour Franck Kessié.

🚨 Atlético Madrid are monitoring the situation of Franck Kessie and Marco Verratti and both midfielders are a real option.



(Source: @MARCA) pic.twitter.com/yGGxKeNHA2 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 23, 2023

L'Ivoirien est déjà un habitué du statut de remplaçant au FC Barcelone. Chez les Catalans, il n'a démarré que 7 de ses 28 matchs de Liga lors de la saison écoulée. Pour ne pas arranger ses affaires, il va voir arriver dans ses pattes Ilkay Gundogan et peut-être Marcelo Brozovic. Officiellement, le Barça ne veut pas lâcher Kessié, arrivé l'été dernier et sous contrat jusqu'en 2026. Même son de cloche pour le joueur ivoirien qui veut rester à Barcelone. Mais, si le club catalan recrute un autre milieu de terrain cet été, il ne fera pas de doute que Kessié devra faire ses valises. Son style de jeu irait à merveille avec celui de l'Atletico Madrid, de quoi lui donner envie de réfléchir plus sérieusement à la question d'un transfert là-bas.