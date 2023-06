Kondogbia à l'OM, un coup de clim brutal

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM compte bien passer la seconde sur le marché des transferts. Le club phocéen ne serait même plus très loin de boucler l'arrivée de Geoffrey Kondogbia.

Marcelino aura donc la charge de prendre la suite d'Igor Tudor à l'OM. L'entraineur espagnol sait qu'il sera attendu au tournant et qu'il devra se montrer efficace, avec Pablo Longoria, afin de renforcer au mieux l'effectif phocéen cet été. Les noms associés à l'OM ne manquent pas en ce début de mercato. Mais un profil plait particulièrement, celui de Geoffrey Kondogbia. Le milieu de terrain de l'Atlético est en instance de départ et souhaite venir relever le challenge marseillais. Malgré sa fin de contrat en juin 2024 et son peu de temps de jeu, les Colchoneros ne veulent faire aucun cadeau à l'OM.

Kondogbia, rien de fait

Geoffrey Kondogbia, objetivo del Olympique Marsella. Conversaciones abiertas. Amortización pendiente de 2.5 M€. Acaba contrato en 2024. Se podría negociar una salida por 8 M€. Nada cerrado aún. Si finalmente sale traspasado, el Valencia obtendría entre 10-15% de la venta. — Rubén Uría (@rubenuria) June 26, 2023

Si le transfert est bien engagé, il est encore loin d'être bouclé si l'on en croit les informations de Ruben Oria. Le journaliste confirme que Kondogbia est bel et bien une cible de l'Olympique de Marseille pour cet été et que les négociations ont été ouvertes. Cependant, Oria précise que pour lâcher Kondogbia, l'Atlético Madrid exige un montant de 8 millions d'euros et que rien n'est conclu pour le moment. « S'il est finalement transféré, Valence obtiendrait entre 10 et 15% de la vente », précise aussi le journaliste passé par Sport. Encore un peu de patience donc pour l'OM et ses fans dans le dossier Kondogbia. La saison passée, l'ancien de Lens n'avait pris part qu'à 27 rencontres toutes compétitions confondues. A l'OM, il compte bien relancer sa carrière en Ligue 1. Mais Pablo Longoria va encore devoir travailler avec l'Atlético pour boucler le dossier. Trainer en longueur ne sera pas favorable aux Phocéens cet été, alors que l'OM doit jouer des barrages en Ligue des champions dès le mois d'août prochain.