Vente OM ‍: Deux énormes coups de frein

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La perspective de voir l'OM être vendu dans les prochains mois à des investisseurs d'Arabie Saoudite prend quand même du plomb dans l'aile avec ces deux affirmations d'un journaliste bien informé.

Voir l’OM changer de propriétaire est le rêve de nombreux supporters qui estiment que Frank McCourt n’a plus les moyens, ni l’envie, de miser gros pour aider le club marseillais à remporter la Ligue des Champions comme il l’avait promis au départ. Résultat, les rumeurs sur le rachat du club fleurissent, même si cela fait désormais plus de trois ans que cela dure et absolument rien de concret ne s’est produit. Récemment encore, des informations sont apparues pour expliquer que l’Arabie Saoudite prévoyait une grande annonce lors d’un forum sur ses investissements, ou bien l’avocat spécialisé dans le sport Didier Poulmaire a laissé entendre que des intérêts étrangers tournaient autour de l’OM, sans en dire plus en raison du secret professionnel, et sans non plus démentir le fait que c’était monnaie courante chez les clubs français. De son côté, Thibaud Vézirian annonce toujours que le club est déjà vendu et même que d'autres investisseurs ont tenté de le racheter à Frank McCourt alors que la transaction était en cours.

Révélation surréaliste sur la Vente OM https://t.co/GqN7bYy07T — Foot01.com (@Foot01_com) February 8, 2024

Un épais brouillard qui va rester ainsi pendant longtemps aux yeux de Daniel Riolo, qui a tenu à rebondir sur ces récentes informations. Et pour le consultant de RMC, la situation n’a absolument pas changé ces derniers mois. A savoir qu’aucun intérêt concret pour le rachat de l’OM ne s’est manifesté, et que si c’était le cas, il y aurait fort à parier que Frank McCourt demandera des sommes très importantes afin de faire une opération financière juteuse avec un club qui lui a énormément coûté pour le moment.

L'OM est à vendre, c'est la seule certitude

« Poulmaire n’a rien dit, on sait que l’OM est à vendre mais qu’il n’y a pas réellement d’acheteur et que McCourt demande trop d’argent. Cela fait des mois qu’on le dit, il vaut mieux appeler Poulmaire pour parler triathlon », a glissé Daniel Riolo, en référence à la passion de l’avocat pour le sport qu’il pratique, le triathlon. Plus que la gourmandise de McCourt, qui peut aussi se comprendre en cas d’intérêts étrangers très fortunés, c’est surtout le fait que ces éventuels investisseurs n’aient pas vraiment toqué à la porte du businessman de Boston qui a le don d’interpeller ceux qui doutent réellement de l’imminence de la vente de l’OM à l’Arabie Saoudite.