Kluivert plaît à l’OM, son prix est vertigineux

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un ailier pour compenser le potentiel départ de Bamba Dieng, l’OM multiplie les pistes dans l’optique du mercato.

A en croire les informations livrées lundi par la presse portugaise, l’Olympique de Marseille est intéressé par le profil de Jovane Cabral. L’attaquant cap-verdien du Sporting Portugal n’est toutefois pas le seul joueur qui plaît à Pablo Longoria et à Jorge Sampaoli pour venir renforcer l’attaque marseillaise. Et pour cause, les deux hommes forts de l’OM ont également les yeux rivés vers la Ligue 1, où certains joueurs ont montré de belles choses cette saison. C’est par exemple le cas de Justin Kluivert, prêté par l’AS Roma à l’OGC Nice et auteur d’un doublé retentissant… contre Marseille en Coupe de France. Selon les informations d’Il Tempo, l’état-major de l’OM est intéressé par la perspective de faire venir Justin Kluivert à Marseille alors que pour l’heure, il n’existe aucun accord entre Nice et la Roma pour le transfert définitif de l’ailier néerlandais.

Kluivert plait à l'OM, mais son prix est rédhibitoire

Les dirigeants de l’OGC Nice souhaitent conserver Justin Kluivert, mais pas à n’importe quel prix. En ce sens, ils négocient actuellement avec l’AS Roma pour tenter de faire baisser le prix du joueur. Une situation d’incertitude dont aimerait profiter l’Olympique de Marseille, à la recherche d’éléments percutants de ce profil. L’AS Monaco est également sur les rangs, mais le prix exigé par l’AS Roma risque de faire fuir les clubs du sud de la France dans la mesure où la Roma réclame 14 millions d’euros pour Justin Kluivert. Un prix qui peut paraître légèrement exagéré dans la mesure où Justin Kluivert n’est pas encore un joueur confirmé, ni même un attaquant régulier aux statistiques importantes. Face aux exigences de la Roma, l’Olympique de Marseille pourrait tracer sa route. Et pour cause, Pablo Longoria privilégie la piste de Mohamed Ali Cho, un joueur à la valeur marchande similaire mais qui offre davantage de garanties aux yeux de l’état-major de l’OM.