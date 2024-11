Kiliann Sildillia à l'OM, l’Allemagne confirme

A la recherche d’un latéral droit, l’OM a tenté de faire venir Kiliann Sildillia l’été dernier. Le transfert n’a pas abouti, mais le club phocéen est toujours décidé à recruter l’international espoirs français cet hiver.

L’été dernier, l’Olympique de Marseille a reconstruit son effectif en profondeur. A quasiment chaque poste, un nouveau joueur est arrivé. Ce n’est en revanche pas le cas sur la position de latéral droit, où le départ de Jonathan Clauss n’a pas été compensé puisque Pol Lirola et Amir Murillo sont en concurrence, sans vraiment convaincre Roberto De Zerbi. C’est justement car personne ne se détache que l’OM est toujours très actif sur le dossier Kiliann Sildillia dans l’optique du prochain mercato hivernal. En effet, Sky Sports Allemagne nous apprend ce week-end que l’Olympique de Marseille fait partie des clubs qui suivent avec la plus grande attention la situation de l’international espoirs français, médaillé d’argent aux Jeux Olympiques cet été.

🚨🆕 A transfer of Kiliann #Sildillia to Olympique Marseille fell through in summer.



Freiburg officials are aware that there is still a desire for a transfer in winter. Both Marseille and Wolfsburg remain interested in the 22y/o, who is under contract until 2026.



Currently,… pic.twitter.com/GkePt84LPZ