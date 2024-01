Josh Doig à l'OM, 48 heures pour trouver un million d'euros

Dans : OM.

Dans l'optique de trouver une alternative et un joueur pour concurrencer Renan Lodi, l'Olympique de Marseille finalise l'arrivée de Josh Doig. La conclusion de ce transfert est suspendue à un dernier effort.

Alors que l'OM tente d'attirer des joueurs internationaux confirmés, le club de la cité phocéenne a tenté un pari avec Josh Doig. Le latéral gauche évolue à l'Hellas Verone et a tapé dans l'œil des dirigeants marseillais. Son arrivée à la Commanderie n'est plus qu'une question de temps à en croire les renseignements d'Alfredo Pedullà. Le journaliste italien explique sur son site que Josh Doig est enthousiaste à l'idée de rejoindre l'OM et que le transfert sera bientôt finalisé. Marseille propose entre 4,5 et 5 millions d'euros avec d'éventuels bonus tandis que l'actuel 18e de la Serie A espère obtenir 5,5 ou 6 millions d'euros. Les deux clubs devraient prochainement parvenir à se mettre d'accord sur une somme, puisque le montant des bonus est le dernier point à négocier.

Josh Doig à quelques heures de l'OM

Également pisté par le Torino, Josh Doig va finalement quitter l'Italie. Arrivé en 2022, l'Écossais a été élu meilleur jeune joueur de la Scottish Premiership lorsqu'il évoluait à Hibernian, son club formateur. Appelé par Steve Clark, le joueur de 21 ans n'a pas encore fait ses grands débuts avec l'équipe première de l'Écosse mais son transfert à l'OM pourrait lui permettre de grimper dans la hiérarchie, alors que la Tartan Army possède une belle équipe et va disputer l'Euro 2024 en Allemagne. Alfredo Pedullà affirme que d'ici 24 à 48 heures, la signature de Josh Doig à Marseille pourrait être rendue officielle si l'accord est trouvé. Le natif d'Édimbourg offrira une solution supplémentaire à Gennaro Gattuso pour ses compositions d'équipe et dans la rotation avec les différentes compétitions où l'OM est engagé. En attendant le recrutement d'un milieu de terrain, Marseille trouve son latéral gauche remplaçant.