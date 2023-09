Jordan Amavi refuse de polémiquer avec l'OM

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Plus vraiment dans les plans à l'OM depuis deux ans, Jordan Amavi va de nouveau tenter de se relancer en prêt à Brest. Un choix qu'il assume et qu'il apprécie, oubliant déjà ses problèmes marseillais.

Nouveau cadre et nouvel environnement pour Jordan Amavi cette saison. Le latéral gauche de 29 ans quitte l'OM et son banc de touche pour rejoindre le Stade Brestois en prêt. Il va tenter d'y retrouver un peu de confiance et de temps de jeu tout en améliorant significativement ses performances. Depuis son arrivée à Marseille, il s'agit déjà de son troisième séjour en prêt après l'OGC Nice et Getafe. Les deux premières expériences n'ont pas été concluantes. Il faut dire qu'Amavi doit réussir à enchaîner les matchs, lui qui a été mis de côté depuis longtemps à l'OM. Sampaoli, Tudor ou Marcelino, aucun entraîneur marseillais ne l'a inclus dans sa formation.

Amavi à Brest pour performer, pas régler ses comptes

De quoi le frustrer même s'il préfère ne pas le montrer publiquement. Interrogé en conférence de presse pour la première fois à Brest, Amavi est revenu sur ce nouveau prêt. Il a avoué avoir rapidement accepté le projet brestois, un club « combattif » dont il a une bonne image qui a su « lui parler avec le cœur » et trouver « les bons mots » pour le recruter. Il dresse un tableau intéressant du SB29 qui tranche avec le désamour montré par l'OM. Cependant, Amavi a préféré éviter de ressasser sa frustration à l'OM en Bretagne.

S’il a concédé manqué de « rythme » et de « compétition » après deux saisons où il n’aura que très peu joué, Jordan Amavi assure n’avoir rien perdu de son envie de retrouver le plus haut niveau.https://t.co/NTVTlM4wXd — Le Télégramme Sport (@TelegrammeSport) September 6, 2023

« C’est compliqué. On ne va pas rentrer dans les détails. Personnellement, c’est une autre histoire. Après, c’est toujours pareil : il faut du temps de jeu, du rythme, de la compétition, et c’est reparti. C’est tout ce qui m’importe. Je pense qu’aujourd’hui, ce qu’il me manque, c’est la compétition, c’est tout », a t-il indiqué devant les journalistes. Un constat clair et concis : Amavi est tourné sur le Stade Brestois, pas sur l'OM. Reste désormais à réaliser de nombreuses bonnes prestations pour revenir dans le coup, à l'OM ou ailleurs.