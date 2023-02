Jonathan Bamba, la prochaine recrue à zéro euro de l’OM ?

Dans : OM.

Après avoir massivement investi cet hiver, l’OM planche déjà sur le prochain mercato estival avec quelques idées en Ligue 1.

Lors de ce mois de janvier, l’Olympique de Marseille a frappé très fort en recrutant Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha pour un total avoisinant les 50 millions d’euros. Ce recrutement doit permettre à Igor Tudor de sécuriser la place de l’OM sur le podium et ainsi de qualifier le club phocéen pour la Ligue des Champions une seconde année consécutive. En parallèle, Pablo Longoria travaille déjà sur le prochain mercato estival et il est évident que Marseille ne va pas s’habituer au recrutement de joueurs à plus de 30 millions d’euros. Le président de l’OM a également la volonté de réaliser quelques coups malins à pas cher sur le marché des transferts. C’est ainsi que selon les informations de RMC, Marseille surveille avec la plus grande attention la situation de Jonathan Bamba, en fin de contrat avec Lille en juin prochain.

Jonathan Bamba dans le viseur de l'OM

Excellent l’année du titre avec Lille, Jonathan Bamba est moins décisif cette saison sous les ordres de Paulo Fonseca. Il n’en reste pas moins une valeur sure à l’échelle de la Ligue 1 et un joueur capable d’intégrer la rotation des attaquants à l’Olympique de Marseille aux yeux de Pablo Longoria. C’est ainsi que selon le journaliste Fabrice Hawkins, qui a dévoilé cette information dans l’After Foot sur RMC, l’actuel dauphin du PSG surveille cette piste et discute avec l’entourage de Jonathan Bamba depuis plusieurs semaines dans l’optique d’une arrivée libre, pour zéro euro en juin prochain. Dans ce dossier, un autre club de Ligue 1 est à l’affût et il s’agit décidément d’un rival de l’OM sur le marché des transferts ces derniers temps puisque c’est Nice, qui a raflé la mise devant Marseille dans le dossier Terem Moffi, qui est également intéressé par Jonathan Bamba. Reste maintenant à voir qui aura les faveurs de l’ancien Stéphanois, pour qui une prolongation au LOSC n’est pas non plus à exclure à 100 % pour le moment.