Jean Onana est là, l’OM vise encore quatre recrues ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM va enregistrer ce lundi la signature de Jean Onana en provenance de Besiktas. Une signature qui ne sera pas la dernière pour Marseille cet hiver puisque Pablo Longoria espère encore 3 à 4 recrues.

En quête d’un milieu de terrain depuis plusieurs jours, l’Olympique de Marseille a trouvé son bonheur avec Jean Onana. L’international camerounais du Besiktas va s’engager sous la forme d’un prêt avec option d’achat du côté de Marseille, démuni dans l’entrejeu après les départs de Gueye et Ounahi à la CAN tandis que Rongier est toujours blessé. Le mercato hivernal de l’OM ne devrait pas se résumer à la simple arrivée de Jean Onana. De nouveaux renforts sont espérés d’ici la fin du mois de janvier par Gennaro Gattuso.

Les cibles de l'OM



➡️ Latéral gauche

➡️ Ailier gauche

➡️ Un MOC si bonne opportunité

➡️ Un buteur si départ de Vitinha



L'objectif pour Gattuso est de rebasculer dans un 4-2-3-1 ou 4-3-3



L'OM pourrait prendre un/des joueur(s) participant à la CAN en fin de #MercatOM#TeamOM https://t.co/5Bw1pqjgsu pic.twitter.com/sKxISnOvj8 — La Tribune Olympienne (@LaTribuneOM) January 7, 2024

D’après le compte insider La Tribune OM, dont les informations font mouche depuis le début du mercato d’hiver, trois à quatre recrues supplémentaires sont envisagées par le board olympien. La priorité est toujours de recruter un latéral gauche afin de doubler le poste de Renan Lodi. L’OM cherche un joueur offensif capable de jouer dans une défense à quatre ou en tant que piston dans une défense à cinq. Un ailier gauche est également espéré par Gennaro Gattuso, pas satisfait du rendement des rares ailiers de l’effectif (Correa, Sarr).

Vitinha sacrifié, un nouveau buteur à l'OM ?

Un numéro dix créateur pourrait également être recruté « en cas de bonne opportunité » afin de faire souffler Amine Harit tandis qu’au poste d’avant-centre, l’OM n’exclut pas une vente de Vitinha, lequel serait alors remplacé. Auteur d’une prestation très moyenne contre Thionville, le buteur portugais ne fait définitivement plus l’unanimité et pourrait être sacrifié en cas de belle offre lors de ce mercato de janvier 2024. Le compte insider nous apprend par ailleurs que Gennaro Gattuso espère un mercato complet de la part de ses dirigeants afin de repasser en 4-2-4-1 ou en 4-3-3, ses deux systèmes préférentiels. Et cela malgré de très bons résultats obtenus depuis le passage à cinq derrière contre l’OL lors de l’Olympico à rejouer au Vélodrome.