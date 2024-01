Ismaïla Sarr donne son feu vert pour quitter l’OM ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le grand chamboule-tout se poursuit à l’OM, qui pourrait vendre Ismaïla Sarr avant la fin du mercato hivernal alors que l’international sénégalais a rejoint Marseille il y a tout juste six mois.

Six mois et puis s’en va, l’aventure d’Ismaïla Sarr à l’Olympique de Marseille pourrait être plus courte que prévue. Victime n°1 du changement de système de Gennaro Gattuso du 4-3-3 ou 3-5-2 sans ailier, l’international sénégalais a enchaîné les matchs sur le banc avant son départ à la Coupe d’Afrique des Nations. Titulaire et buteur avec le Sénégal durant cette compétition, l’ancien joueur de Watford retrouve des couleurs et le moral. En cette période internationale, Ismaïla Sarr fait par ailleurs l’objet de convoitises alors que le mercato hivernal ferme ses portes dans cinq jours. Entraîneur éphémère de l’OM en début de saison, Marcelino adorerait récupérer l’ancien Rennais à Villarreal et à priori, Ismaïla Sarr n’est pas insensible à cet intérêt.

🚨🟡 Understand Villarreal have opened talks with Olympique Marseille for Ismaila Sarr, initial proposal already on the table.



Negotiations ongoing for loan deal with buy option.



Sarr has already given his potential green light to the move. pic.twitter.com/swqhSRy9yu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2024

A en croire les informations de Fabrizio Romano, des discussions sont en cours entre les deux clubs et le joueur a d’ores et déjà donné son feu vert pour rejoindre l’Espagne en cas d’accord entre l’OM et Villarreal. « Villarreal a ouvert des discussions avec l’Olympique de Marseille pour Ismaïla Sarr, une première offre est déjà sur la table. Les négociations sont en cours pour un prêt avec option d’achat. Sarr a donné son feu vert » a publié le spécialiste du mercato sur son compte X. A en croire les informations délivrées jeudi soir par RMC, Marseille attend une somme minimale de 13 millions d’euros bonus compris pour se séparer de son international sénégalais, soit à peu près le montant versé l'été dernier. Villarreal sait donc à quoi s’en tenir pour conclure l’opération. Chez les supporters olympiens, on s’interroge face à la décision de vendre un joueur six mois seulement après sa venue sur la Canebière d’autant que rien ne dit que Gennaro Gattuso ne repassera pas en 4-3-3 lorsque tous ses joueurs offensifs (Ndiaye, Harit, Ounahi, Moumbagna) seront revenus de la CAN dans quinze jours au maximum.