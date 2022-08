Islam Slimani à l'OM, la prochaine dinguerie de Longoria

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM ne compte pas chômer en cette fin de mercato estival. Après Alexis Sanchez, les Phocéens veulent le renfort d'un autre joueur offensif.

A Marseille, on veut profiter de cette seconde partie de mercato pour passer la seconde. Ces derniers jours, l'OM a accueilli deux nouveaux joueurs, en les personnes de Jordan Veretout et d'Alexis Sanchez. Le souhait du club phocéen est de se renforcer en qualité et en quantité, dans l'optique de la future participation en Ligue des champions. L'OM se prépare à pas mal de mouvements, que ce soit du côté des départs ou des arrivées. Les avenirs de Cédric Bakambu et de Bamba Dieng semblent plus flous que jamais. Surtout que Pablo Longoria veut encore un joueur offensif. Et il pourrait bien s'agir d'une veille connaissance de Ligue 1...

Slimani à l'OM, la surprise du chef ?

🚨 L’OM pisterait Islam Slimani. 🇩🇿



Son salaire annuel de 3,2 M€ freinerait l’arrivée du joueur du Sporting.



(@ojogo) pic.twitter.com/aBCwkXdh2Y — BeFootball (@_BeFootball) August 10, 2022

Selon les informations d'O Jogo, l'OM est intéressé par le profil d'Islam Slimani (34 ans). Libre dans un an du côté du Sporting, l'Algérien n'est plus désiré par son club. Slimani, qui a déjà évolué à Monaco et à Lyon, est cette fois-ci dans les petits papiers de l'Olympique de Marseille. Doté d'une belle expérience et pouvant servir de point d'appui pour les ailiers phocéens, Slimani a quelques avantages qui plaisent à l'OM. Mais son salaire de 3,2 millions d'euros par an reste pour le moment un problème pour le club marseillais. A noter que l'OM n'est pas le seul club français apparemment sous le charme de Slimani, puisque c'est aussi le cas du Stade Brestois d'après le 10 Sport. Tout reste ouvert pour le Fennec, comme pour l'OM. Igor Tudor veut voir encore des recrues arriver sur la Canebière. La première victoire séduisante en Ligue 1 face au Stade de Reims promet de belles choses pour le club. Mais la saison sera très longue et l'effectif, qui a perdu des grosses pointures (Saliba, Kamara, Harit...), va devoir gagner en régularité pour se donner les chances de faire bonne figure sur tous les tableaux.