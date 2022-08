Inutile à l’OM, Milik ne sera pas remplacé

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Prêté avec option d’achat à la Juventus Turin, Arkadiusz Milik ne sera pas remplacé à l’Olympique de Marseille. Le président Pablo Longoria estime que l’effectif contient encore trop d’attaquants. Sa priorité concerne donc le sens des départs.

Igor Tudor ne se fait pas d’illusions. Après le départ d’Arkadiusz Milik en prêt avec option d’achat à la Juventus Turin, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a compris que le Polonais ne serait pas forcément remplacé. « Je pense que c'était une décision juste de la part du club et du joueur, a réagi le technicien. Arek m'a plu lors des quelques semaines où nous avons travaillé ensemble, mais c'était son choix de partir. Au niveau offensif, nous avons déjà beaucoup de joueurs, mais il faudra attendre la dernière semaine du mercato. »

🔵 #Milik, parti à la Juventus, ne sera pas remplacé numériquement. L'objectif est de revenir à un effectif de 22 joueurs. Avec Alexis #Sanchez, Luis #Suarez, Cédric #Bakambu et Bamba #Dieng, il y a encore trop de monde devant #OM #MercatOM #TeamOMhttps://t.co/7Q4REiC8lH — La Provence OM (@OMLaProvence) August 27, 2022

Confirmation dans les colonnes de La Provence où l’on apprend que Pablo Longoria juge le secteur offensif trop fourni. Des départs dans ce secteur, et même de manière générale sont souhaités pour passer de 24 à 22 éléments dans l’effectif. Autant dire que le président n’est plus très loin du compte. Après les sorties d’Arkadiusz Milik et de Kevin Strootman, prêté au Genoa pour sa dernière année de contrat, les attaquants Cédric Bakambu, Cengiz Ünder et surtout Bamba Dieng restent dans le viseur de la direction. Tout comme deux défenseurs toujours considérés comme des indésirables.

Caleta-Car et Amavi toujours indésirables

On parle bien sûr de Duje Caleta-Car et de Jordan Amavi. Totalement absent des plans d’Igor Tudor, le latéral gauche prêté à l’OGC Nice la saison dernière n’est pas le Marseillais le plus sollicité au mercato. De son côté, le défenseur central a davantage d’admirateurs. Mais à l’image de Boubacar Kamara, l’international croate se verrait bien rester à l’Olympique de Marseille jusqu’à la fin de son bail et partir libre l’été prochain. Pas sûr que Pablo Longoria atteigne le nombre souhaité grâce à eux.