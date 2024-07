Iliman Ndiaye quitte officiellement l'OM pour 20 ME

Comme pressenti, Iliman Ndiaye a officiellement rejoint Everton. Un an seulement après son transfert à l’Olympique de Marseille, l’international sénégalais retrouve l’Angleterre puisqu’il a paraphé ce mercredi son contrat avec Everton. Malgré la saison décevante d’Iliman Ndiaye, l’OM retombe sur ses pattes financièrement puisque selon Fabrizio Romano, les Toffees ont payé 18,5 millions d’euros plus 1,5 millions d’euros de bonus pour recruter celui qui avait été élu meilleur joueur de Championship en 2022-2023 après une saison exceptionnelle sous les couleurs de Sheffield United.

We have signed versatile forward Iliman Ndiaye from Olympique Marseille for an undisclosed fee on a five-year deal.



