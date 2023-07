Iliman Ndiaye fonce vers l’OM, ça sent très bon ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Après avoir bouclé la venue d’Ismaïla Sarr, l’OM met les bouchées doubles pour trouver un accord avec Sheffield pour le transfert d’Iliman Ndiaye.

Jamais rassasié durant ce mercato estival, Pablo Longoria a bouclé le transfert d’Ismaïla Sarr à l’Olympique de Marseille pour seulement 10 à 12 millions d’euros. Encore un très gros coup de la part du président olympien, quelques heures seulement après l’officialisation de la signature de Pierre-Emerick Aubameyang (libre). L’attaque marseillaise a tout d’un coup une autre allure… et ce n’est pas fini. L’état-major de l’OM n’a pas abandonné la piste Iliman Ndiaye, qui n’était pas liée à la venue ou non d’Ismaïla Sarr en Provence.

- Ça sent très bon pour Iliman N’Diaye, encore un peu de patience⏳



- Ca ne devrait pas se faire pour Maehle ❌, l’intérêt de l’OM pour le joueur est plus que relatif et ça ne devrait pas aller plus loin pic.twitter.com/yrR6DiPpAh — GuilDT (@GuilDcqt) July 24, 2023

D’après les informations de L’Equipe, les négociations seront rudes avec Sheffield United qui réclame toujours entre 15 et 20 millions d’euros. Mais selon le quotidien national, un accord a bel et bien été entérinée entre l’international sénégalais et l’Olympique de Marseille sur les bases d’un contrat de cinq ans. ce dossier traine en longueur depuis le début du mercato estival et les dirigeants olympiens sont passés par toutes les émotions et pourtant, l’optimisme est de mise du côté de l’état-major de l’OM.

Ndiaye vers l'OM, pas Maehle

D’après le journaliste Guillaume Dacquet, « ça sent très bon » pour le transfert du Sénégalais à Marseille. Un accord ne semble donc plus si lointain entre Sheffield et l’OM pour conclure la venue du joueur dans la cité phocéenne. L’optimisme est nettement moins présent en ce qui concerne Joakim Maehle. D’après la même source, il est peu probable que le Danois rejoigne Marseille lors du mercato estival. « L’intérêt de l’OM pour le joueur est plus que relatif et ça ne devrait pas aller plus loin » selon le journaliste, pour qui Pablo Longoria et Javier Ribalta ont d’autres pistes pour doubler les postes de Jonathan Clauss et de Renan Lodi sur les côtés de la défense marseillaise.