Iliman Ndiaye et l'OM, une nouvelle inquiétante

Par Claude Dautel

Iliman Ndiaye n'a toujours pas signé à l'Olympique de Marseille, mais il n'a pas non plus prolongé son contrat avec Sheffield United. Du côté du club qui vient de remonter en Premier League, on veut garder confiance, même si le doute existe dans ce dossier.

Les fans des Blades sont toujours optimistes concernant le choix d’Iliman Ndiaye, et mercredi, à l’occasion d’un match de préparation, ils ont longuement chanté à la gloire de l’attaquant international sénégalais. Au sein des dirigeants du club anglais, on sait cependant que l’Olympique de Marseille tourne autour du joueur et qu’à un an de la fin du contrat du natif de Rouen, il sera difficile de refuser une grosse offre. Cependant, Iliman Ndiaye a laissé entendre à Carl Asaba, ancien attaquant de Sheffield United, qu’il n’était pas du tout opposé à une prolongation avec l’équipe de Premier League. S’exprimant lors du podcast Blades Heaven, sur la BBC, Asaba a confié avoir parlé de tout cela avec Ndiaye en marge du match contre Rotheram. Et tout n’est pas gagné pour l’OM, loin de là, à en croire l’ancien joueur des Blades.

Ndiaye hésite, il apprécie Sheffield

« J’ai eu la chance de pouvoir lui parler loin des caméras (…) Il aime Sheffield United, il aime les supporters. Il ne va pas partir juste pour se dire qu’il va gagner 10 centimes de plus. Si ce qu’on lui propose ici est équilibré, il signera sa prolongation. A titre personnel, et ce que j’ai entendu, il a envie de prolonger. L’argent, ça va pour lui. Mais je sais aussi qu’il y a un spectre derrière lui qui le harcèle. Je ne sais pas qui c’est, mais je pense que cette personne ne veut pas qu’il prolonge à Sheffield. Quoi qu’il arrive, cela ne dépend pas de nous », a confié l’ancien attaquant de Sheffield United, convaincu qu’Iliman Ndiaye veut prolonger, mais que dans son entourage, ce n’est peut-être pas le cas de tout le monde.