Iliman Ndiaye déjà en danger ‍? L'OM n'a aucun doute

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Sorti à la 65e minute face à Brest, Iliman Ndiaye a encore été à la peine avec l'OM. Le jeune sénégalais n'a pas trouvé ses marques avec Marcelino. Cependant, l'entraîneur espagnol se veut confiant pour le futur du joueur à l'OM.

Le conte de fées n'est pas encore devenu un cauchemar pour Iliman Ndiaye mais il aurait certainement rêvé d'un meilleur départ dans son club de cœur. Le renfort de l'OM tarde à apporter sur le terrain et à se montrer décisif. Ndiaye n'a pas marqué le moindre but en match officiel depuis son arrivée et ses prestations déçoivent les observateurs. C'était encore le cas samedi soir face à Brest où il a paru emprunté jusqu'à sa sortie du terrain à la 65e minute. Remplacé par Vitinha, le Sénégalais n'a récolté que la note de 4 dans le journal La Provence par exemple.

Marcelino demande de la patience pour Ndiaye

Ces cinq premiers matchs en demi-teinte de Ndiaye annoncent-ils un futur flop pour l'OM ? Marcelino ne le pense pas. L'entraîneur espagnol a évoqué les difficultés d'Iliman Ndiaye après le match contre Brest. En conférence de presse, Marcelino s'est voulu rassurant et optimiste concernant le jeune attaquant de l'OM. Ses difficultés sont normales et il faut le soutenir pour qu'il puisse exprimer son plein potentiel dans les semaines qui viennent.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par iliman cheikh ndiaye (@ilimanndiaye10)

« Concernant Iliman, c’est un jeune joueur. J’ai un peu la sensation qu’il veut que tout arrive très très vite, c’est en tout cas ce que tout le monde demande. Mais, voilà dans la vie il y a aussi un processus à suivre mais on va l’aider. On pense que c’est un bon joueur et quand il est en difficulté, on est là, joueurs comme staff, pour l’aider. Il a besoin de marquer comme tous les attaquants et il le fera très vite. Pour l’instant, il doit profiter et prendre plus de plaisir à l’OM, dans ce superbe stade avec ce superbe public. Parce que les buts arriveront pour lui... », a t-il promis devant les journalistes présents au Vélodrome. Même si le public marseillais est souvent intransigeant avec ses joueurs, ce fan de l'OM devrait encore bénéficier d'une certaine indulgence pour les prochaines semaines. A lui d'en profiter à fond car nul n'est intouchable à l'OM au bout d'un certain temps.