Il travaille enfin en Allemagne, l'OM est prévenu

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM aura fort à faire ce mercredi soir en Ligue des champions sur la pelouse de l'Eintracht Francfort. Les Allemands attendent le club marseillais de pied ferme.

Malgré un début de saison compliqué, l'Eintracht Francfort a vite rectifié le tir. Quatrièmes de Bundesliga, les Allemands ont encore un coup à jouer en Ligue des champions. Il faut dire que le groupe dans lequel figure Francfort est particulièrement homogène, avec le Sporting, Tottenham et l'OM. Ce mercredi soir, les Allemands reçoivent le club marseillais, avec comme seul mot d'ordre, la victoire. Pour cela, Francfort devra pouvoir compter sur toutes ses forces vives. Et l'ancien du FC Nantes, Randal Kolo Muani, en fait partie. D'ailleurs, l'international français a changé de monde en arrivant en Bundesliga cet été. Et c'est apparemment bénéfique pour son jeu et son apprentissage du plus haut niveau.

Kolo Muani, la découverte d'un nouveau monde

Le but de Randal Kolo Muani en coupe d'Allemagne hier 🤗🔥🔰 pic.twitter.com/JnAy5Wl4ex — RKM Fan account (@raphougangsta) October 19, 2022

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Kolo Muani n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet, indiquant que le rythme était totalement différent entre l'Allemagne et la France : « En Ligue 1, parfois, il y a des temps de conservation, pas ici. Je fais deux fois plus de courses et plus d'efforts défensifs, c'est costaud athlétiquement. À Nantes, je pouvais marcher un peu à l'entraînement sur un jeu de conservation. Pas ici. En France il n'y a pas beaucoup d'équipes qui viennent chercher l'adversaire en permanence, qui mettent toujours du rythme. Ici, elles le font presque toutes. C'est aussi pour ça que j'ai choisi Francfort ». Pour le moment, aucun regret donc pour le joueur de 23 ans, qui a récemment découvert les joies de l'équipe de France. Kolo Muani a encore quelques jours pour convaincre Didier Deschamps de le sélectionner pour le Mondial au Qatar. Auteur de 3 buts et 8 passes décisives en 10 matchs de Bundesliga cette saison, l'ancien Nantais met tous les ingrédients de son côté. Nul doute qu'une bonne prestation face à l'OM ce mercredi soir lui fera gagner pas mal de points.