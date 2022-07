Il fait pleurer l'OM et l'Arabie Saoudite

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM se montre pour le moment discret sur le marché des transferts. Alors que l'on pensait son départ réglé en Arabie saoudite, Alvaro Gonzalez est encore sous contrat avec le club phocéen...

Les fans marseillais ont quelques raisons d'être inquiets par la stratégie menée par leur club pendant cette intersaison. Alors que tous les voyants étaient au vert en fin de saison dernière, avec notamment une belle qualification en Ligue des champions, tout a vite changé à l'OM... Jorge Sampaoli a d'abord claqué la porte, mécontent du mercato que lui proposait sa direction. Igor Tudor l'a remplacé depuis, mais son adjoint Mauro Camoranesi est lui aussi parti. Du côté des joueurs, on peut compter les renforts de Samuel Gigot et d'Isaak Touré. Bien peu au regard des joueurs partis, comme Boubacar Kamara, Amine Harit ou encore William Saliba. En interne, il se murmure que Pablo Longoria veut déjà gérer la vente des indésirables, comme Kevin Strootman et Alvaro Gonzalez. Mais ça se complique sérieusement pour l'OM.

Alvaro frustre encore l'OM

Il y a quelques jours, Mohamed Toubache-Ter indiquait qu'Alvaro Gonzalez avait très certainement trouvé une porte de sortie en Arabie saoudite du côté d'Al-Raed. Alors que l'OM pensait donc faire une bonne affaire en se débarrassant d'un joueur mis en marge du groupe la saison passée et touchant un salaire de 1,4 million d'euros par an, l'Espagnol a apparemment fait marche arrière. C'est ce qu'annonce ce même Mohamed Toubache-Ter ces dernières heures. S'il ne fait guère de doutes qu'une solution sera bientôt trouvée dans le dossier Alvaro, ce dernier ralentit toujours le mercato de l'OM et les prétendants ne sont pas si nombreux que cela pour l'ancien joueur de Villarreal, encore sous contrat jusqu'en 2024 à Marseille. Pas de quoi rassurer des fans déjà échaudés par les derniers événements survenus au sein du groupe phocéen.