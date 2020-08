OM : Marseille vise plus fort que Macias au mercato

Dans : OM.

Satisfait du mercato de l’OM pour le moment, André Villas-Boas attend néanmoins deux renforts supplémentaires d’ici la fin de l’été.

Le coach portugais l’a répété à l’occasion de la présentation à la presse de Leonardo Balerdi, Pape Gueye et Pablo Longoria, il souhaite encore recruter un attaquant et un latéral gauche au mercato. Afin de concurrencer Dario Benedetto, le nom de Boulaye Dia (Reims) est évoqué, au même titre que celui de Juan Macias (Chivas de Guadalajara). Chez les supporters phocéens, le Mexicain, considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs de son pays, fait d’ores et déjà l’unanimité. Mais selon les indiscrétions de France Football, il n’est pourtant pas la priorité d’André Villas-Boas et de Pablo Longoria dans ce secteur de jeu.

« En attaque, pour l’instant, seul le nom de José Juan Macias a fuité. Le Mexicain de 20 ans, joueur des Chivas de Guadalajara, n'est cependant pas la cible prioritaire pour un poste clé et vital pour l'effectif marseillais » a fait savoir le magazine, pour qui l’Olympique de Marseille a d’autres noms plus intéressants que celui de Juan Macias sur sa short-list afin de renforcer son secteur offensif. Il sera forcément très riche en enseignements de connaitre l’identité des attaquants en question, l’OM ayant très fortement besoin d’un buteur afin de concurrencer Dario Benedetto en cette saison de Ligue des Champions. Car désormais, Valère Germain est uniquement considéré comme un ailier droit, faisant du très jeune et inexpérimenté Marley Aké la doublure officielle de l’Argentin de 30 ans. Malgré le potentiel du buteur de 19 ans, cela fait léger pour une équipe visant le podium en Ligue 1 et qui se frottera aux meilleures équipes européennes en Ligue des Champions…