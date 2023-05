Il éclabousse la Ligue 1, l’OM est sur le coup

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Auteur d'une saison très convaincante avec Toulouse et tout récent vainqueur de la Coupe de France, Branco van den Boomen est libre de tout engagement le mois prochain. L'OM débarque pour ne pas manquer ce gros coup.

Pablo Longoria, qui aime activer son réseaux de scouts pour dénicher des perles à l’étranger, n’oublie pas non plus de regarder autour de lui. Il y a un joueur qui a marqué les esprits ces deux dernières saisons en France, grâce à son toucher de balle et sa capacité à faire jouer son équipe. Meilleur joueur de Ligue 2 la saison dernière, Branco van den Boomen a confirmé à l’étage supérieur avec Toulouse avec six buts et 13 passes décisives toutes compétitions confondues. Facilement maintenu avec les Violets, le milieu de terrain a été décisif dans le succès du TFC en Coupe de France, et pourrait ainsi découvrir la Coupe d’Europe, lui qui évoluait en D2 néerlandaise avant que le « data center » de Toulouse ne le fasse venir. Après la victoire au Stade de France, il a clamé son amour à vie pour la Ville Rose, et son club. Mais il y a ensuite la réalité du football qui revient en force.

Du beau monde sur le coup van den Boomen

En fin de contrat après avoir signé pour trois ans en 2020, le Néerlandais acheté 350.000 euros fait saliver de grands clubs européens et pourrait ainsi faire un énorme bond dans sa carrière. L’Equipe a récemment confirmé sa volonté de ne pas prolonger son contrat, pour pouvoir choisir librement sa future destination. La possibilité de rester à Toulouse est très maigre étant donné le pédigrée des autres prétendants. Et ce vendredi, Fabrizio Romano assure également que Branco van den Boomen a décidé de quitter le TFC. Il sera donc libre et pourrait faire un retour aux Pays-Bas, puisque le joueur de 27 ans est courtisé par le PSV Eindhoven et Feyenoord. Mais dans les grands championnats, Leeds, Aston Villa, Séville et Wolfsburg le draguent, tout comme l’OM, affirme le spécialiste du mercato.

Un choix de Pablo Longoria qui ne surprendra personne, tant le milieu de terrain a un pied d’une précision redoutable, et pas que sur les coup-francs et les corners. Une arme qui peut compter en cas de qualification en Ligue des Champions, surtout que le président de l’OM n’a jamais rechigné à prendre un joueur pour zéro euro, le risque étant financièrement limité.