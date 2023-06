Il a arnaqué l'OM, Longoria est furieux

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le président de l'Olympique de Marseille n'est du genre à rigoler lorsqu'il parle mercato. Et, encore plus lorsqu'il sent qu'un de ses joueurs l'a roulé dans la farine. Cela tombe mal, c'est le cas avec Sead Kolasinac.

Arrivé libre d’Arsenal au mercato d’hiver 2022, Sead Kolasinac est en contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’à ce vendredi 30 juin. Du côté de l’OM, satisfait des performances du défenseur international bosnien, on négociait afin d’aboutir à une prolongation. Les discussions étaient positives, le joueur de 30 ans étant plutôt favorable à une extension de deux ans de son engagement avec le club phocéen. C’est dans ce contexte que les dirigeants marseillais ont appris dans la presse italienne que finalement Sead Kolasinac était proche de s’engager avec le club italien de l’Atalanta Bergame. Un retournement de situation que Pablo Longoria n’avait pas du tout vu venir et qui a très sérieusement fâché le président de l’Olympique de Marseille.

L'OM n'a pas été prévenu

Selon Fabrice Lamperti, l’Olympique de Marseille est choqué de cette décision et de la manière de faire de Sead Kolasinac et ses représentants. « Ni le Bosnien ni ses agents n’ont pris la peine de prévenir les dirigeants marseillais de cette décision. Une manière de faire qui les agace particulièrement », explique le journaliste de La Provence. Et, ce dernier de préciser que pour retourner la situation, l’Atalanta aurait fait une offre financièrement plus intéressante pour le défenseur, sachant que le club italien s’est classé cinquième du dernier championnat de Serie A et disputera la prochaine Europa League. L'OM n'a pas du tout l'intention de se livrer à une surenchère financière contre l'équipe italienne, estimant avoir déjà accepté de faire des efforts pour prolonger Kolasinac. Des efforts qui visiblement n'ont pas convaincu le défenseur de rester plus longtemps, puisque ce dernier est attendu mardi ou mercredi en Italie pour passer sa visite médicale et signer avec le club de Bergame.