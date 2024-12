Huit joueurs en grand danger, l’OM sera impitoyable

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM ne retiendra pas plusieurs indésirables lors du mercato hivernal. Chancel Mbemba ou encore Bamo Meïté sont concernés, au même titre que plusieurs joueurs qui n’ont pas brillé durant la première partie de saison.

Très actif l’été dernier, l’Olympique de Marseille ne devrait pas chambouler son effectif au mois de janvier. Quelques changements sont toutefois prévus pour satisfaire pleinement Roberto De Zerbi, qui aimerait par exemple accueillir un ou deux défenseurs capables d’épauler Leonardo Balerdi. Medhi Benatia a pris compte des demandes de son entraîneur, mais le futur directeur sportif de l’OM souhaite garder un équilibre dans le vestiaire, raison pour laquelle il faudra vendre avant de recruter cet hiver.

OM : 100 ME pour Greenwood, Marseille attend l'offre folle https://t.co/9i1k5PDVAM — Foot01.com (@Foot01_com) December 26, 2024

Dans son édition du jour, La Provence fait le bilan de cette première partie de saison et indique que huit joueurs n’ont pas donné satisfaction à Roberto De Zerbi : Derek Cornelius, Amine Harit, Ismaël Koné, Jonathan Rowe, Elye Wahi, Lilian Brassier, Ulisses Garcia et Pol Lirola. Ces huit joueurs sont « au rattrapage » d’après le conseil de classe réalisé par le quotidien régional. « Tout ce beau monde se retrouvera aux rattrapages début janvier. S’ils ne sont pas transférés dans une nouvelle académie entre temps » s’amusent à écrire nos confrères, qui se sont transformés en professeurs au lendemain de Noël afin de juger les joueurs de l’Olympique de Marseille et donc de nommer les potentiels candidats à un départ.

Roberto De Zerbi déçu par huit joueurs à l'OM

Parmi ces huit joueurs, on peut toutefois estimer que Cornelius, Rowe, Koné et Wahi, recrutés l’été dernier, ne devraient pas bouger. Ce que l’on ne peut affirmer en ce qui concerne Lilian Brassier, dont Marseille envisage déjà de se séparer après une adaptation très compliquée. Garcia et Lirola ont eux dépanné alors qu’ils n’entraient plus du tout dans les plans du club. Ils ne seront pas poussés dehors, mais l’OM ne les retiendra pas non plus en cas de belle offre. C’est en tout cas autour de ces joueurs, en plus de Meïté et de Mbemba, que le mercato hivernal va s’agiter dans les semaines à venir.