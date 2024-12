Himad Abdelli à l'OM cet hiver, c'est brûlant

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur d’une excellente première partie de saison avec Angers, Himad Abdelli a tapé dans l’oeil de l’OM. Un transfert de l’international algérien de 25 ans à Marseille cet hiver n’est pas à exclure.

Deuxième de Ligue 1, l’Olympique de Marseille n’a pas l’intention de révolutionner son effectif lors du mercato hivernal. Roberto De Zerbi compte néanmoins sur ce mois de janvier pour apporter deux ou trois retouches à son équipe. La défense est le chantier n°1 de l’entraîneur italien, qui aimerait recruter un latéral droit et un défenseur central. Un renfort au milieu de terrain serait la cerise sur le gâteau pour le coach de l’OM, qui apprécie Nicolo Fagioli de la Juventus. Mais l’international italien n’est pas le seul joueur ciblé par Marseille dans ce secteur de jeu.

A en croire les informations du journaliste Adam Manseur, le club phocéen étudie également une piste made in Ligue 1, celle menant au capitaine angevin Himad Abdelli. « Le profil du joueur algérien plaît beaucoup à Mehdi Benatia et il figure dans la short list pour cet hiver. Rennes, Nice et Lille suivent sérieusement sa situation » a publié notre confrère sur son compte X avant d’apporter un élément capital dans ce dossier. « Le joueur fait de l’OM son choix numéro un en cas de départ » précise-t-il. Une information cruciale qui fait de l’OM le grand favori au recrutement de l’international algérien de 25 ans au mois de janvier.

Intérêt réciproque entre l'OM et Abdelli

La question est maintenant de savoir si le SCO sera ouvert à un départ de son meilleur joueur, auteur de quatre buts et une passe décisive depuis le début de la saison. Abdelli a encore un an et demi de contrat à Angers (juin 2026) et ne fera pas le forcing pour partir. Mais s’il reçoit une offre ferme de l’Olympique de Marseille afin d’intégrer le projet de Roberto De Zerbi, nul doute que le milieu offensif d’1m85 sera très intéressé à l’idée de partir. Tout sera avant tout une question de prix dans ce dossier, car l’OM ne voudra pas faire de folies, encore moins en janvier, avec un joueur dont l’expérience en Ligue 1 est très limitée.