Henrik Mkhitaryan en approche, l'OM vise du lourd

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec la Roma au mois de juin, Henrikh Mkhitaryan ne devrait pas prolonger en Italie et suscite l’intérêt de l’OM.

Lors du mercato hivernal, Pablo Longoria a prouvé qu’il était capable de renforcer quantitativement l’effectif de l’Olympique de Marseille avec zéro euro en poche. En effet, le président phocéen a recruté Cédric Bakambu, qui ressemble plutôt à une belle affaire ainsi que Sead Kolasinac, dont l’apport est nettement moins important depuis le mois de janvier. L’été prochain, le président de l’OM entend poursuivre dans cette dynamique en ciblant un maximum de joueurs libres susceptibles de renforcer l’équipe de Jorge Sampaoli. En ce sens, Pablo Longoria a des vues sur Henrikh Mkhitaryan, libre à la fin de la saison avec l’AS Roma. L’international arménien, 33 matchs au compteur toutes compétitions confondues cette saison (3 buts, 7 passes décisives), plait énormément à l’état-major de l’OM.

Mkhitaryan pour zéro euro, Longoria est sur le coup

A en croire les informations relayées par le compte @ArmenieFootball, l’Olympique de Marseille devra néanmoins batailler avec l’AC Milan pour s’offrir le talentueux milieu offensif de 33 ans. « Plusieurs clubs intéressés par Henrikh Mkhitaryan. Mkhitaryan pourrait poursuivre sa carrière en MLS. L'AC Milan et l'Olympique de Marseille vont se battre pour le signer. Le joueur a mis fin aux négociations de prolongation avec la Roma. Des contacts avancés ont été entamés entre l'agent du joueur Mino Raiola et l'AC. Des contacts avec l'OM où le club a montré beaucoup d'intérêt pour le joueur. (ou) Un départ en MLS pour finir sa carrière et débuter par la suite sa vie de retraité » a publié le compte spécialisé sur le foot arménien, pays dans lequel Mkhitaryan est une rockstar. Reste maintenant à voir si face à la concurrence prestigieuse de l’AC Milan, les dirigeants de l’Olympique de Marseille, qui comptent déjà un joueur au profil similaire avec Dimitri Payet, sauront trouver les arguments pour convaincre Henrikh Mkhitaryan.