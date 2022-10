Harit, cet énorme défaut qui plombe l'OM !

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM aura un déplacement périlleux à Francfort ce mercredi soir en Ligue des champions. Les Phocéens vont devoir régler certains problèmes, notamment d'efficacité devant le but.

Samedi soir au Stade Vélodrome, l'OM s'est fait surprendre par le RC Lens. Une courte défaite très rageante pour les hommes d'Igor Tudor. Il faut dire que les Phocéens ont globalement dominé la rencontre, se créant beaucoup d'opportunités de marquer. Mais comme face à Ajaccio puis au PSG, l'efficacité n'a pas été au rendez-vous. Et aucun joueur ne passe entre les gouttes. Révélation du début de saison, Amine Harit est concerné, lui qui n'a marqué qu'1 but en 11 matchs disputés avec l'OM toutes compétitions confondues. Malgré ses belles prestations et son apport dans le jeu, le Marocain est invité à plus marquer de buts.

Amine Harit, le rappel à l'ordre tombe !

𝐔𝐧 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐩𝐥𝐞𝐢𝐧 d’@Amine_000 🇲🇦 🔥



𝗜𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗻𝗮𝗻𝘁 𝘁𝗲𝗰𝗵𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗲𝘁 𝗱𝗲́𝗰𝗶𝘀𝗶𝗳 sur les deux buts olympiens, le milieu marocain a écœuré la défense du Sporting mercredi soir. 👊 #SCPOM pic.twitter.com/wx8CoSPbxQ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 14, 2022

C'est en tout cas l'avis du média marseillais Football Club de Marseille. Ce dernier a mis la note de 5,5/10 à Amine Harit pour sa prestation face au RC Lens. Et il y a une raison claire cela : « Ce gros bémol concernant Harit ! L’international marocain s’est installé dans la peau d’un titulaire et il le mérite. Il presse, fait le repli défensif, il élimine, se montre disponible et enclenche souvent des accélérations. Il est devenu un élément important de cette équipe et a déjà débloqué plusieurs matches. Mais, car il y a un mais, l’ancien Nantais reste assez maladroit dans le dernier geste. L’attaque de l’OM n’est déjà pas étoffée par le nombre, l’équipe a besoin d’être plus tueuse… Harit aussi ». Depuis le départ d'Arkadiusz Milik à la Juve et la mise de côté de Bamba Dieng, l'OM manque cruellement d'un numéro 9. Si Alexis Sanchez se démène devant, le Chilien n'évolue pas à son poste. Reste à savoir comment Igor Tudor va gérer les choses, alors que le meilleur buteur de l'OM cette saison, Alexis Sanchez, n'a inscrit que 6 buts toutes compétitions confondues...