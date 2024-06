Habib Beye entraineur de l’OM, banco ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le réveil pourrait sonner brutalement pour l'OM, alors que Sergio Conceiçao ne semble pas pressé d'accepter l'offre de Pablo Longoria. Le plan B parfait est français pour Daniel Riolo, et il se nomme Habib Beye.

Venu pour 100 jours, Jean-Louis Gasset a tenu parole et a cédé sa place sans surprise à l’issue de la saison. L’entraineur septuagénaire a même très rapidement confirmé qu’il ne continuerait pas l’aventure et qu’il prendrait sa retraite à l’issue de sa pige à l’OM. Pablo Longoria a ainsi eu du temps pour trouver son futur entraineur, mais rapidement, tout s’est compliqué. Tout d’abord, Marseille ne s’est pas qualifié pour une Coupe d’Europe la saison prochaine, ce qui enlève tout de même un gros attrait pour les techniciens européens. Ensuite, les places vacantes se sont progressivement remplies sans que le club provençal ne parvienne à trouver son bonheur.

Conceiçao à la Lazio, le coup de poignard ?

Désormais, c’est Sergio Conceiçao qui est le grand favori pour s’asseoir sur le banc du Vélodrome, mais l’entraineur portugais, qui vient de dire au revoir de façon tourmentée au FC Porto, demande un peu de temps avec de se décider. Attention au coup de Trafalgar pour Daniel Riolo, qui estime que l’OM pourrait changer d’optique dans ce marché des entraineurs en se penchant sur un profil d’un jeune technicien qui a le vent en poupe comme Habib Beye. Il n'y aura peut-être pas le choix si Conceiçao venait à se pencher vers le poste libre à la Lazio Rome.

« On a d’abord été assez optimiste, les voyants étaient plutôt au vert. Le fait qu’il dise qu’il a besoin d’un petit peu de temps, ça fait un peu peur aux Marseillais. Tudor a quitté la Lazio de façon assez étonnante car il faisait plutôt de bonnes choses et qu’il était là depuis trois mois. Est-ce que Conceiçao aurait envie d’aller en Italie et de mettre un pied en Serie A et de tester la Lazio, qui est en Coupe d’Europe, c’est un sacré challenge. Les contacts avec l’OM sont réels, mais les dirigeants sont en train de travailler sur d’autres pistes. Mais des pistes, il n’y en a plus des masses. Au niveau des pistes françaises, je crois que Galtier ne veut pas en entendre parler. Habib Beye ? Je maintiens que si c’est pour prendre Conceiçao, il n’y a pas de problème. Sinon, si c’est pour prendre tout un tas de mecs qui sont dans un deuxième chapeau, je tenterais le pari du jeune entraineur qui a envie de venir à fond les ballons (Beye). A Marseille on me dit « non non non », parce qu’il faut envoyer un message, il faut un entraineur qui claque, mais il n’y a pas de Coupe d’Europe. Et tu n’arrives à attirer personne. Fonseca il part à Milan, Conceiçao dit oui mais regarder si quelque chose se pointe. Si c’est pour ne pas l’avoir, va tenter le jeune entraineur sans expérience du haut niveau, mais qui va avoir la dalle », a demandé le consultant de l’After Foot sur RMC.

Une façon de voir les choses qui n’est en tout cas pas partagée dans l’état-major de l’OM, où on préfère réaliser le gros coup en attirant un nom réputé pour entrainer l’équipe et faire face à la pression Jusqu’à présent, Pablo Longoria a toujours réussi à sortir un nom de son chapeau pour l’entraineur principal, mais il est plus que jamais attendu au tournant après la valse de la saison dernière.