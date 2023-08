Guendouzi viré avant le 31 août, l’OM sera sans pitié

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Fautif sur le penalty du Panathinaïkos et auteur du seul penalty manqué lors de la séance de tirs au but, Mattéo Guendouzi a vécu une soirée cauchemardesque avec l’OM mardi soir en Ligue des Champions.

Remplaçant depuis le début de la saison, Mattéo Guendouzi était de nouveau sur le banc au coup d’envoi du choc entre l’Olympique de Marseille et le Panathinaïkos mardi soir en Ligue des Champions, et ce, malgré la suspension de Geoffrey Kondogbia. La paire Rongier-Veretout a été préférée à l’international français sans surprise et les deux milieux défensifs de l’OM ont donné raison à Marcelino en livrant un match énorme. De son côté, Guendouzi a remplacé Ndiaye au cœur de la seconde période, permettant à Marseille de passer en 4-3-3 pour gérer son avance de deux buts. Malheureusement pour le club phocéen, l’entrée de Guendouzi a été chaotique.

Il y a aucune conséquence, le mercato a été fait en connaissance de cause qualif ou par qualif, maintenant oui c’est relou cette élimination car le mercato a été fait pour passer les barrages. il y aura des départs dont Guendouzi enfin si un club aura la gentillesse de faire une… — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) August 15, 2023

D’abord, le milieu tricolore aurait pu obtenir un penalty à la 90e et dans la foulée, c’est lui qui a été poussé à la faute dans la surface olympienne avec une main indiscutable sifflée après visionnage de la VAR par Michael Oliver. Le cauchemar de Guendouzi ne s’est pas arrêté là puisque, premier tireur de l’OM lors de la séance de tirs au but, il fut le seul joueur à rater sa tentative. Une soirée terrible qui pourrait être l’une des dernières pour Mattéo Guendouzi en Provence. En effet, RMC rappelle que sans la qualification en Ligue des Champions, qui va priver l’OM d’une vingtaine de millions d’euros, Pablo Longoria pourrait être contraint de vendre un joueur bankable en plus de Cengiz Ünder, déjà parti à Fenerbahçe et de Ruslan Malinovskyi, dont le départ dans les jours à venir fait peu de doutes.

Le départ de Guendouzi est souhaité en interne

A en croire la radio, il est indéniable que Guendouzi fait partie des joueurs les plus bankables de l’effectif avec une cote comprise entre 20 et 30 millions d’euros sur le marché des transferts et notamment en Premier League. Ces dernières semaines, Aston Villa ou encore West Ham se sont renseignés sur la situation de l’ancien milieu de terrain d’Arsenal… sans passer pour autant à l’action pour le moment. Marseille attend les offres et nul doute que si une proposition concrète atterrie sur le bureau de Pablo Longoria, le président de l’OM sera très tenté de l’accepter. Compte insider relativement bien informé depuis le début du mercato, La Minute OM confirme par ailleurs que l'élimination précoce de Marseille aura peu de conséquences sur le mercato phocéen... car qualification ou pas, une vente de Guendouzi était prévue en cas de belle offre d'ici la fin du mercato.