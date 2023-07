Guendouzi refuse de partir, stupeur à l’OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Avec la signature de Geoffrey Kondogbia en provenance de l’Atlético cet été, l’OM est surchargé au poste de milieu défensif. Un gros départ pourrait intervenir et à Marseille, les regards se tournent vers Mattéo Guendouzi.

Très actif depuis le début du mercato, Pablo Longoria a considérablement renforcé l’effectif de l’Olympique de Marseille en l’espace de quelques semaines en recrutant des joueurs du calibre de Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Ismaïla Sarr. Dans le secteur défensif, le président olympien a pioché à l’Atlético de Madrid en s’offrant le latéral gauche Renan Lodi et le milieu de terrain Geoffrey Kondogbia.

Embouteillage de milieux défensifs à l'OM

L’ancien joueur de Valence et de l’AS Monaco vient renforcer un entrejeu déjà bien fourni à Marseille avec Veretout, Rongier, Gueye (suspendu 4 mois par le TAS) et Guendouzi. Dans son édition du jour, La Provence fait le point sur l’embouteillage des milieux de terrain à Marseille et selon le quotidien local, un départ va intervenir d’ici la fin du mercato dans ce secteur de jeu.

Tous les regards se tournent vers Mattéo Guendouzi, dont la tendance était à un départ en juin après une saison chaotique sous les ordres d’Igor Tudor, qui ne l’a jamais vraiment considéré comme un titulaire au contraire de Rongier et de Veretout. Marcelino semble apprécier son profil et l’a aligné d’entrée lors des deux premiers matchs amicaux de l’OM même s’il est difficile de tirer des enseignements des premières compositions du coach marseillais, qui a énormément fait tourner à chaque fois.

Guendouzi n'est pas dans l'optique de quitter Marseille

Guendouzi vendu 20 à 30 millions d’euros en Premier League, c’était sans doute le plan de Pablo Longoria. Un plan mis à mal par la volonté du joueur, lequel n’est pas dans l’optique de partir de Marseille à court terme. En effet, le vice-champion du monde 2018 n’est « pas pressé » de partir et quittera l’OM uniquement pour un top club. Autant dire que les supporters marseillais pourraient donc conserver l’un de leurs chouchous à la surprise générale durant ce mercato estival. Ce qui estime que Rongier ou Veretout pourraient être sacrifiés en cas de belle proposition. Le cas de Pape Gueye est plus complexe. Le Sénégalais a une belle cote, en interne à l’OM et en Europe plus globalement. Mais il sera en fin de contrat en juin 2024 et se retrouve suspendu pour quatre mois à cause du « Watfordgate ».