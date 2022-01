Guendouzi rappelé par Arsenal, l'OM se marre

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Alors que le mercato hivernal bat son plein, l’Olympique de Marseille pourrait craindre le pire concernant Matteo Guendouzi. C’est en tout cas ce que laisse entendre Emmanuel Petit.

Après avoir enregistré l’arrivée de Cédric Bakambu, le club phocéen veut continuer à se renforcer sur le marché des transferts, en ciblant notamment Nicolas Tagliafico (Ajax) ou Sead Kolasinac (Arsenal). Dans le sens des départs, l’OM pourrait aussi subir plusieurs pertes, dont une inattendue ? C’est en tout cas la volonté d’Emmanuel Petit, qui aimerait bien que Matteo Guendouzi retourne de toute urgence à Arsenal au cours de ce mois de janvier.

« Ils doivent en récupérer certains, comme Matteo Guendouzi »

« Arsenal doit avoir de nouveaux visages cet hiver à cause des joueurs partis à la Coupe d'Afrique des Nations, du Covid ou des blessures. Les Gunners sont particulièrement courts au milieu de terrain. Et si vous pensez aux milieux qui ont été prêtés récemment, ils doivent en récupérer certains, comme Matteo Guendouzi, qui joue très bien avec Marseille ces derniers temps. Avec un effort comme ça, Arsenal pourrait viser le Top 4. Si vous m'aviez posé cette question il y a deux mois, j'aurais dit que ce serait un miracle. Mais, après ce qu'Arsenal a fait ces derniers mois, ils ont maintenant une opportunité en or. Ils ont connu un début de saison terrible, mais maintenant, après six mois de jeu, ils ont une chance de se qualifier pour la Ligue des Champions. Honnêtement, l'opportunité qu'ils ont maintenant est un cadeau pour les joueurs d'Arsenal, ils doivent donc la saisir », a lancé l’ancien Gunner sur The Sun.

Guendouzi lié avec l’OM

Malgré ce désir d’Emmanuel Petit, Arsenal aura bien du mal à rapatrier l'international français. Déjà parce que le milieu de 22 ans se sent bien à l’OM, où il progresse en jouant le podium de la L1. Mais aussi parce que l’ancien milieu de Lorient est lié avec Marseille jusqu’à la fin de la saison. Si bien qu’en cas de maintien, l’option d’achat de Guendouzi, fixée à 11 millions d’euros, sera automatiquement levée par la direction phocéenne. Autant dire que Guendouzi a très peu de chances de retourner en Premier League, malgré la volonté d'Emmanuel Petit, et celle de certains supporters d'Arsenal qui voient bien que le Guendouzi actuel pourrait faire du bien à leur équipe.