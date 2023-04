Guendouzi plombe l'OM, Rothen l'accuse

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Resté sur le bord du terrain lors des deux derniers matchs de l'Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi ne cache plus sa déception de cirer le banc de l'OM. Pour Jérôme Rothen, l'international tricolore ne peut s'en prendre qu'à lui-même.

Les résultats sont bons du côté de l’OM, mais certains joueurs commencent à ruer dans les brancards, estimant ne pas avoir la confiance d’Igor Tudor. Et c’est le cas de Mattéo Guendouzi, qui a été laissé sur la touche contre l’Olympique Lyonnais, ce que le joueur phocéen n’a visiblement pas digéré. Conscient que s’il ne joue pas, il va disparaître des radars pour Didier Deschamps, Guendouzi estime ne pas être bien traité par l’entraîneur croate de Marseille. Et vendredi, Igor Tudor a renvoyé le milieu de terrain de 24 ans à ses études. Pour Jérôme Rothen, c’est Mattéo Guendouzi, et lui seul, qui est le responsable de ce qui lui arrive actuellement à l’OM. Et il est inutile de s'en prendre à Tudor.

Guendouzi responsable et coupable

Tudor se fiche de Guendouzi, l’OM va le payer cher https://t.co/vybViwW8Xr — Foot01.com (@Foot01_com) April 28, 2023

« Si aujourd’hui, tu es dans la peau d’un remplaçant qui ne rentre pas et a de la frustration, il fallait déjà qu’il élève la voix en début de saison et dise à Tudor qu’il ne jouait pas à son poste et préférait jouer plus bas sur le terrain (…) Guendouzi n’a jamais rien dit et si tu ne le dis pas, alors tu dois te taire jusqu’au bout en sachant qu’on va te juger au poste où tu joues. Et moi, j'attends beaucoup mieux à cette position-là. Quand je vois ses statistiques depuis le début de saison, c’est catastrophique. Il doit être plus influent, surtout avec le statut de joueur international. Il n’a jamais fait des différences et quand Tudor le remplaçait, j’ai l’impression que l’OM tournait mieux et se renforçait. Mattéo Guendouzi est responsable de la situation, et s’il n’était pas content il fallait faire en sorte de partir en janvier. Là, il ne va pas progresser et ça va être un poids pour l’Olympique de Marseille », prévient le consultant de RMC, pas tendre avec le vice-champion du monde français.