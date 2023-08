Guendouzi, l’OM fixe le tarif et refuse de négocier

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Il y a embouteillage au milieu de terrain à l’OM et c’est plus que jamais Mattéo Guendouzi qui est poussé vers la sortie par Pablo Longoria.

Remplaçant lors des quatre premiers matchs officiels de l’Olympique de Marseille en Ligue 1 et en Ligue des Champions, Mattéo Guendouzi n’est même pas entré en jeu à Metz, trois jours après sa soirée cauchemardesque au Vélodrome face au Panathinaïkos. Contre les Grecs au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, l’international français a vécu une soirée en enfer avec un penalty concédé dans le temps additionnel et un tir au but manqué. Au-delà de cet épisode malheureux, l’ancien milieu de terrain d’Arsenal est identifié par la direction de l’OM comme un joueur à faire partir d’ici la fin du mercato, et cela depuis plusieurs semaines.

OM : Guendouzi abandonne, Marcelino l’a fait craquer https://t.co/MxqHHJBdnS — Foot01.com (@Foot01_com) August 21, 2023

Et pour cause, il y a embouteillage au milieu de terrain à Marseille et Guendouzi est clairement le joueur possédant la plus forte valeur marchande parmi Kondogbia, Veretout, Rongier ou encore Ounahi et Gueye. La situation du n°6 de l’OM peine toutefois à se décanter car les clubs anglais intéressés (West Ham, Aston Villa) n’ont pas formalisé leur intérêt par une offre concrète. Comme indiqué dans son édition du jour par La Provence, c’est finalement en Italie qu’une belle porte de sortie pourrait s’ouvrir à Mattéo Guendouzi. La Lazio Rome de Maurizio Sarri est effectivement très intéressée par le profil du joueur… mais pas à n’importe quel prix.

L'OM sera intransigeant sur le prix de Guendouzi

Et les négociations s’annoncent serrées entre Pablo Longoria et son homologue romain Claudio Lotito puisque les deux hommes sont réputés pour être très durs en affaires. D’après le quotidien provençal, l’OM réclame 20 millions d’euros pour se séparer de Mattéo Guendouzi, acheté 10 millions d’euros il y a deux ans. De son côté, la Lazio envisage de poser 15 millions d’euros sur la table. Un compromis peut-il être trouvé ? Rien n’est certain car pour La Provence, Pablo Longoria n’a pas l’intention de baisser son prix d’un centime alors qu’en privé, il estime que 20 millions d’euros est déjà un tarif particulièrement attractif pour un joueur de la valeur de Mattéo Guendouzi. Peu utilisé par Marcelino depuis le début de la saison, l’international tricolore est plus que jamais sure le départ. Mais hors de question pour l’OM de brader un joueur qui aura rendu de fiers services à Marseille ces deux dernières années.