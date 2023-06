Guendouzi et Payet quittent l'OM, pas de pitié

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Marcelino est désormais officiellement l'entraîneur de l'Olympique de Marseille et cela aura des effets au mercato. Pablo Longoria et le coach espagnol ont des idées bien arrêtées sur les joueurs à garder et à faire partir.

Le football est sans pitié, et lors du marché des transferts, les supporters savent d’avance que le départ de plusieurs joueurs, même des chouchous, peut se concrétiser. Et cet été, cela risque d’être le cas, car avec le départ d’Igor Tudor et son remplacement par Marcelino, Pablo Longoria a bien l’intention de faire une nouvelle fois le ménage dans le vestiaire. Le président de l’OM et Javier Ribalta ne sont pas des sentimentaux et s’il faut trancher dans le vif, ils vont le faire. Plusieurs joueurs sont dans le collimateur du duo marseillais, et ce samedi, le quotidien L’Equipe annonce notamment deux noms : Dimitri Payet et Mattéo Guendouzi. L’Olympique de Marseille ouvre grand la porte.

L'OM va faire le ménage

A un an de la fin de son contrat, Dimitri Payet n'a pas caché ses intentions dans une interview récente, il veut jouer à l'OM la saison prochaine, d'autant plus qu'on lui a clairement fait miroiter une reconversion au club. Mais, à l'image d'un Steve Mandanda, le milieu offensif réunionnais va devoir oublier ces belles promesses du passé. « Depuis début juin, l’OM a travaillé sur des profils pouvant convenir à ce technicien attaché à un 4-4-2 classique, un système qui n’envoie pas un message de paix à Dimitri Payet, dans le viseur de sa direction depuis l’été 2022 », prévient un Mathieu Grégoire guère optimiste pour celui qui n'envisageait pas de quitter l'Olympique de Marseille sans trophée. Et pour Mattéo Guendouzi cela n'est guère plus reluisant.

Poussé sur le banc de touche après son retour du Mondial 2022, Mattéo Guendouzi n'aura probablement pas l'occasion de changer la donne avec Marcelino. « Le changement de style tactique impactera forcément la constitution du groupe. Au milieu, un départ de Mattéo Guendouzi est toujours espéré », annonce le journaliste de L'Equipe, qui précise que l'international tricolore pourrait repartir à Londres, mais pas à Arsenal. C'est en effet du côté de West Ham que Guendouzi pourrait rebondir, le club anglais étant prêt à faire une offre pour celui qui a encore deux ans de contrat avec l'OM.