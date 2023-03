Guendouzi et l'OM, ça sent la fin

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Pion essentiel du dispositif de Jorge Sampaoli à l’OM la saison dernière, Mattéo Guendouzi brille moins sous les ordres d’Igor Tudor.

Parfois utilisé dans le trio offensif, Mattéo Guendouzi a moins d’impact sur les résultats de l’Olympique de Marseille cette saison, depuis la prise de fonctions d’Igor Tudor. Dimanche à Rennes, le vice-champion du monde 2022 a été remplacé dès la mi-temps, et ce n’est pas la première fois que l’entraîneur de l’OM lui réserve un tel traitement. Visiblement, Mattéo Guendouzi ne satisfait pas totalement Igor Tudor lorsqu’il est utilisé dans le trio offensif alors que plus bas sur le terrain, Valentin Rongier et Jordan Veretout sont indiscutables aux yeux du staff olympien. Même s’il reste un joueur important à Marseille, Guendouzi n’est plus un taulier et cette situation pourrait conduire à un départ lors du prochain mercato. Cela n’étonnerait pas Jean-Charles de Bono, pour qui le style de jeu d’Igor Tudor ne colle pas aux caractéristiques de Mattéo Guendouzi.

Guendouzi, départ inévitable au mercato estival ?

« L’OM a déjà su travailler sur ce problème Guendouzi puisqu’on en parlait déjà au mois de décembre sur le marché hivernal. La problématique pour le joueur en lui-même c’est qu’aujourd’hui il a perdu de sa ferveur, de sa qualité et sûrement sa place en équipe de France. Je ne suis pas sûr que Guendouzi ait sa place dans la liste de Deschamps. Un gars qui a fait la Coupe du monde, qui fait partie de l’effectif, qui se fait éliminer en finale, qui se retrouve remplaçant de l’Olympique de Marseille et qui sort au bout de 45 minutes ça fait cogiter et ça énerve le joueur. On connait le caractère de Guendouzi, c’est un joueur qui a besoin de grinta, de se défouler sur un terrain et ça il ne l’accepte pas. Et même quand il ne l’accepte pas il essaie de faire du mieux possible, mais malheureusement dans un poste et un rôle qui ne lui convient pas du tout. Il est en déséquilibre dans le jeu marseillais. Peut-être qu’ailleurs ce serait mieux, mais à l’OM aujourd’hui avec ce que propose Tudor dans son système, ça ne colle pas à l’image de Guendouzi » a jugé le consultant de Football Club de Marseille, persuadé que l’on arrive au bout de l’histoire entre l’ex-milieu de terrain d’Arsenal et l’OM. Un départ lors du prochain mercato est dès lors inévitable, d’autant que Pablo Longoria a recruté son possible successeur l’hiver dernier avec Azzedine Ounahi, brillant durant la Coupe du monde avec le Maroc à ce poste de milieu relayeur.