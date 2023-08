Griezmann à l'OM, son ex envoie du rêve

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Auteur d'une saison exceptionnelle avec l'Atletico Madrid, Antoine Griezmann a retrouvé une forme étincelante. Geoffrey Kondogbia, fraîchement arrivé à l'Olympique de Marseille, rêve de voir débarquer son ex-coéquipier au Vélodrome.

S'il est bien connu du paysage français, Antoine Griezmann n'a pourtant jamais évolué en Ligue 1. L'attaquant a essentiellement passé sa carrière en Espagne. À la Real Sociedad où il s'est révélé aux yeux de l'Europe, à l'Atletico Madrid où il est devenu l'un des meilleurs joueurs au monde puis au FC Barcelone avec un passage qui n'aura pas été flamboyant. De retour dans la capitale espagnole, là où il s'exprime le mieux, Griezmann rêve de soulever enfin un titre majeur avec les Colchoneros. Car celui qui est désormais parfois reconverti en milieu de terrain a 32 ans et n'a plus beaucoup de temps pour remplir ses objectifs personnels avec son club. D'autant plus que l'OM continue de rêver de ses services, même si les rumeurs ne se sont jamais concrétisées. En conférence de presse pour la présentation de Pierre-Emerick Aubameyang et de Geoffrey Kondogbia, le milieu de terrain a évoqué la possibilité que Griezmann signe à Marseille.

Kondogbia envoie Griezmann à l'OM

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Débarqué à l'OM en provenance de l'Atletico Madrid, Geoffrey Kondogbia n'est pas le seul ancien Rojiblancos à avoir rejoint le club de la cité phocéenne. Renan Lodi a également succombé au charme de Marseille. Kondogbia, qui a confirmé que Griezmann aimait beaucoup l'OM, a surfé sur une arrivée de son ancien coéquipier. « Antoine Griezmann a toujours aimé l'OM, il l'a déjà dit publiquement, je ne suis pas sûr, mais il aurait pu. Il était content que je signe l'OM, pareil pour Lodi. Ce sera peut-être le prochain » a avoué le milieu de terrain de 30 ans qui pousse pour faire venir le bourreau de l'OM lors de la finale de l'Europa League en 2018. Même si cela semble impossible cet été, le champion du monde pourrait être le prochain joueur de Diego Simeone à rejoindre Marseille à l'avenir. Pas sûr que cela convienne au technicien argentin qui compte encore clairement sur son homme à tout faire, qui n'est d'ailleurs plus qu'à 16 buts de devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'Atletico Madrid et de détrôner Luis Aragones.