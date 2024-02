OM ‍: Traité d'inutile, ce joueur scandalise La Provence

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Au lendemain du nul concédé par l'OM face à une triste formation de Metz, l'ambiance n'est pas sereine du côté de Marseille. Et un joueur focalise les critiques dans La Provence.

On ne sait pas si Iliman Ndiaye lit quotidiennement le quotidien régional, mais ce samedi, on conseille à l'attaquant arrivé de Sheffield l'été dernier de ne pas se ruer vers les kiosques à journaux. Car c'est clair, la copie rendue par le joueur de 23 ans face au FC Metz a mis en furie les journalistes de la Provence, lesquels sont sans pitié avec Ndiaye. Même si ce dernier n'a pas été le seul à disparaître lors de cette rencontre, il prend vraiment très cher, à commencer par une note qui est la pire de l'équipe, puisque l'international sénégalais obtient un incroyable 2,5 sur 10, du rarement vu du côté de l'Olympique de Marseille ces dernières années. Mais le pire est encore à venir pour celui qui avait pourtant suscité un engouement extrême lors de sa signature au mercato 2023.

Ndiaye commence à agacer Marseille

Car pour commenter cette note déjà terrible, les journalistes du quotidien phocéen sont plutôt violents et ne font pas dans la dentell. « Encore un match raté pour le jongleur de Saint-Charles (ndlr : référence directe à la vidéo de présentation de Ndiaye l’été dernier lors de sa signature à Marseille). Il ne s’épanouit pas sur un côté, certes, et préfère évoluer en soutien d’un attaquant. Mais cela ne l’empêche pas de se battre ne de faire évoluer son jeu pour répondre aux attentes d’un tel poste. Inutile et remplacé par Sarr », écrit La Provence, visiblement de moins en moins convaincu par les performances d'Illiman Ndiaye et sur la possibilité qu'il soit réellement au niveau attendu par Pablo Longoria lorsqu'il est allé le chercher chez les club anglais.