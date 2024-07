Greenwood refuse la Lazio, accord imminent avec l’OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM est très bien parti pour recruter Mason Greenwood, et finalise les détails avec Manchester United pour récupérer la pépite anglaise.

Le forcing de la Lazio Rome et la gourmandise de Manchester United n’y ont rien changé, Mason Greenwood fonce vers l’OM. Sur le plan sportif, il pourrait s’agir d’un des transferts les plus alléchants de l’été en France, avec l’arrivée d’un joueur révélé à Manchester United, et très rapidement international anglais, avant d’être écarté des terrains pour des gros problèmes extra-sportifs. Mais sa saison en prêt à Getafe l’a remis dans la case des joueurs suivis au mercato, et l’Anglais est bien décidé à rejoindre l’Olympique de Marseille. Fabrizio Romano annonce qu’il a refusé de signer à la Lazio Rome, et attend désarmais que son club le libère pour qu’il rejoigne la Provence. Les négociations avancent bien, et un accord est tout proche d’être trouvé, même si chaque détail est discuté.

ℹ️ Le deal Greenwood est finalisé à 95% sauf retournement de situation il sera olympien dans les prochaines heures — Adam 🇵🇸 (@Adammser) July 8, 2024

Il pourrait donc s’agir d’un prêt avec option d’achat obligatoire ou d’un transfert sec. Peu importe le format, la somme annoncée reste la même puisqu’il est question de 25 ME, avec des bonus éventuels, et un énorme pourcentage à la revente pour Manchester United, qui pourrait atteindre les 50 %. Après une première offre qui a servi de base aux négociations, l’OM s’approche de ce montant et a bon espoir de conclure cette transaction dans les prochains jours, si possible avant la fin de la semaine pour donner à Roberto De Zerbi un effectif renforcé rapidement.