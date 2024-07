Greenwood perd patience, l’OM s’exécute

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

De nouveau poussé vers la sortie par Manchester United, Mason Greenwood a la cote sur le marché des transferts. Mais à la demande de l’attaquant anglais, la lutte entre ses courtisans ne devrait pas s’éterniser. Peut-être une bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille qui a transmis une offre concrète.

Privé de compétition européenne la saison prochaine, et contraint de réduire la masse salariale de son effectif, l’Olympique de Marseille n’abordait pas ce mercato estival dans les meilleures conditions. La tâche s’annonce particulièrement compliquée pour le président Pablo Longoria qui souhaite renouveler une bonne partie du groupe. Mais une fois de plus, force est de constater que le dirigeant espagnol possède de grandes compétences. Le patron du club phocéen a trouvé les arguments pour attirer l’entraîneur Roberto De Zerbi. Et le voilà maintenant bien parti pour réussir le gros coup Mason Greenwood.

L'OM à la lutte avec la Lazio

Suite à son prêt convaincant à Getafe (10 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues), l’attaquant de 22 ans reste indésirable à Manchester United. Ses supérieurs refusent toujours de tourner la page après les accusations de viol et d’agression portées par sa conjointe, même si cette dernière a fini par abandonner les poursuites. De nombreuses écuries européennes y voient donc une opportunité à saisir. FC Barcelone, Atlético Madrid, Juventus Turin… Tous ces cadors ont animé l’actualité de Mason Greenwood. Mais en réalité, la bataille se résume à un duel final entre l’Olympique de Marseille et la Lazio, deux concurrents qui ont tout intérêt à s’activer.

🚨🔵⚪️ Understand Olympique Marseille have sent formal bid to Manchester United for Mason Greenwood!



Talks underway between the two clubs, Greenwood’s still OM main target with agreement getting closer.



Man United open to loan with obligation to buy, sell-on clause included. pic.twitter.com/rRgNASlwPs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2024

En effet, le Daily Mirror affirme que l’international anglais (1 sélection), qui a entamé sa préparation physique seul de son côté, souhaite rejoindre sa future équipe le plus vite possible. Le pensionnaire du Vélodrome a bien compris le message puisqu’il a envoyé une offre concrète à Manchester United, révèle le journaliste Fabrizio Romano. On ignore le montant proposé mais la somme suffit pour entamer des négociations avec les Mancuniens, prêts à accepter un prêt avec obligation d’achat ainsi qu’un pourcentage à la revente.