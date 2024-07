20 ME pour Greenwood, l'OM ne signe pas le chèque

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Désireux de frapper un très gros coup sur le marché des transferts, l’OM a ciblé Mason Greenwood, qui sort d’une saison aboutie en prêt à Getafe. Le club phocéen doit négocier l’arrivée de l’international anglais avec Manchester United, qui réclame 40 millions d’euros pour son attaquant.

A la recherche de joueurs performants dans les couloirs, l’Olympique de Marseille a identifié Mason Greenwood comme l’une de ses priorités sur le marché des transferts. L’attaquant anglais de 22 ans sort d’une belle saison en prêt à Getafe et Manchester United souhaite en profiter pour le vendre définitivement contre une belle somme. Les Red Devils réclament 40 millions d’euros pour le transfert de l’international anglais, une somme que l’OM n’est pas prêt à poser sur la table. Le club phocéen est tout de même enclin à faire de gros efforts pour obtenir le renfort de Mason Greenwood et une offre estimée à 25 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus et un fort pourcentage à la revente a été évoquée Outre-Manche.

L'OM n'a pas encore fait d'offre pour Greenwood

Une proposition que La Provence ne confirme pas dans son édition du jour puisque le quotidien local affirme que pour l’heure, l’Olympique de Marseille « n’a pas franchi le cap » et n’a formulé aucune proposition à Manchester United pour le transfert de l’ancien joueur de Getafe. Cela ne veut pas dire pour autant que le deal est menacé. Au contraire, La Provence confirme que Pablo Longoria et Mehdi Benatia vont prochainement s’asseoir à la table des négociations avec les dirigeants de Manchester United dans le but de trouver un accord au plus vite.

Le dossier Mason Greenwood est actuellement « le plus chaud » à la Commanderie selon le quotidien provençal, ce qui tend à confirmer que l’Anglais pourrait être la troisième recrue estivale de l’OM après Lilian Brassier et Ismaël Koné. Reste maintenant à voir si un compromis sera trouvé entre les demandes de Manchester United et ce que Marseille est prêt à poser sur la table. En cas de transfert de Mason Greenwood, l’état-major olympien frapperait un très gros coup et enverrait un joli signal à son entraîneur Roberto De Zerbi, dont l’arrivée à Marseille a totalement relancé l’attractivité du club phocéen sur le marché des transferts, malgré l’absence de coupe d’Europe.